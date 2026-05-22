В России проработают индивидуализацию тарифов ОСАГО

Российское правительство дало поручение Минпромторгу, Центробанку и МВД по проработке более глубокой индивидуализации тарифов ОСАГО. Соответствующий доклад должен появиться к 2030-2031 годам.

Об этом сказано в распоряжении, касающимся утверждения плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Согласно документу, индивидуализация тарифов «автогражданки» может быть привязана к степени рисков безопасности дорожного движения, определяемых характеристиками страхуемого автомобиля.

Во внимание принимаются данные из единого национального рейтинга независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP), а также срок эксплуатации и оснащенность системами безопасности. В будущем планируют учитывать технические характеристики машин и тяжесть аварий с их участием.

Добавим, что доклад о проработке вопроса развития RuNCAP обязаны представить Минпромторг, Росстандарт и ФГУП НАМИ в 2027-2030 годах.