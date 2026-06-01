Россияне стали больше платить за ОСАГО

С января по март общий объем взносов по ОСАГО в России дошел до 74,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, показатели выросли на 6,8%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованный ЦБ обзор ключевых показателей деятельности страховщиков в первом квартале 2026 года. По словам экспертов, простые автомобилисты в целом заплатили больше, чем в 2025-м, но одновременно сжался корпоративный сегмент. Свою роль сыграл повысившийся спрос на новые машины, включая купленные в кредит.

За обозначенный период наши соотечественники заключили 9,6 млн классических договоров ОСАГО. Причем 8,2 млн из них подписали обычные водители. В то же время зарегистрировано 6 млн краткосрочных полисов, почти все они связаны с деятельностью таксистов. В первом случае средняя премия увеличилась на 2,7% в годовым выражении, достигнув отметки 7,1 тыс. рублей. Аналогичный показатель для бланков с урезанным сроком действия составил 210 рублей, а для автомобилей с шашечками — 203 «целковых».

Остается сказать, что средняя страховая выплата дошла до 110,7 тыс. рублей.

