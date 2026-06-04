Стало известно, когда тарифы ОСАГО станут индивидуальнее

Методику расчета ОСАГО в России должны сделать более индивидуальной до 2030-2031 годов. Согласно поручению властей, после консультаций со страховщиками разработкой нововведений займутся Банк России, Мипромторг и МВД.

Вопрос проработает ЦБ при помощи двух ведомств

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ, одобренный правительством страны. Оказалось, что тарифы «автогражданки» в обозримой перспективе собираются изменить, отталкиваясь от степени рисков безопасности дорожного движения, определяемых характеристиками автомобиля.

На сегодняшний день эксперты планируют брать в расчет единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP), а также уровень оснащенности машины системами безопасности и сроки ее использования.

Базой для вычислений послужат ТТХ и статистика дорожных аварий по обозначенным параметрам с учетом тяжести последствий. Готовый проект в виде доклада представят кабмину.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что россияне стали больше платить за ОСАГО.