Названы регионы России с максимально убыточным ОСАГО

С апреля прошлого года по март текущего в перестраховочный пул чаще всего попадали договоры ОСАГО, заключенные в Дагестане. По убыточности «автогражданки» республика обогнала средние показатели по стране практически в девять раз.

Об этом рассказали в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА). Напомним, перестраховочный пул является общим фондом, между страховщиками разделена часть рисков по ОСАГО в случае клиентов, считающихся потенциально убыточными.

За обозначенный период в Дагестане передали в упомянутый пул 75,3% полисов обязательной автостраховки. Ингушетия расположилась на второй строчке, поскольку доля договоров с высокими убытками там составила 48,8%. Тройку лидеров замыкает Чечня благодаря 48,7%.

Несмотря на высокие показатели в перечисленных регионах, в них наметилась положительная тенденция. Если проводить параллель с прошлым годом, в Дагестане цифры стали позитивнее на 5,6 процентных пункта, в Ингушетии — на 10,1, а в Чечне — на 14,3.