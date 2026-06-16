Раскрыт коэффициент убыточности ОСАГО

С января по март коэффициент убыточности по ОСАГО в России достиг 98%. Речь идет о соотношении между страховыми премиями и выплатами с учетом сопутствующих трат. Если пробит барьер в 100%, то страховщики однозначно работают в минус.

Актуальными цифрами поделился Банк России. Согласно его подсчетам, в прошлом году коэффициент убыточности по ОСАГО составил 86%. Эксперты учли резервы для предстоящих выплат и расходы на урегулирование убытков, плюс доплаты по досудебным претензиям, а также судебные выплаты и издержки. Они, кстати, растут, когда в игру вступают мошенники.

В первом квартале 2026-го страховые премии составили 75,3 млрд рублей, не считая возвратов. За тот же период в перестраховочный пул ушло 6,97 млрд. На урегулирование убытков было потрачено 62,18 млрд, а в рамках перестраховочного пула пришлось выплатить 13,95 млрд.

Суть публикации всех перечисленных финансовых показателей в том, чтобы сделать систему ОСАГО прозрачнее. То есть, глядя на цифры, россияне должны получить более полное представление о прибыльности и убыточности нашей «автогражданки».