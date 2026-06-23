Названы регионы России с максимальными судебными издержками по ОСАГО

В Приморском крае зафиксировали максимальную долю судебных издержек по ОСАГО. На каждый рубль выплаты по суду в регионе приходится 3,42 рубля штрафов, пеней и неустоек. Вторая строчка принадлежит Новосибирской области, а третья — Марий Эл.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился РСА (Российский союз автостраховщиков). Эксперты обнародовали данные, собранные с начала апреля прошлого года по конец марта текущего.

Согласно расчетам аналитиков, показатели издержек 54-го региона достигли отметки 3,2 рубля, а в случае 12-го дело дошло до 3,08 рубля. Еще в первую пятерку вошли Алтайский край и Самарская область.

В топ-10 включены Мордовия, а также Тамбовская, Ростовская и Томская области. Ближе к концу списка находятся Адыгея и Северная Осетия — Алания, за ними пристроилась Амурская область.

В среднем по России на каждый рубль страховой выплаты, произведенной по суду, приходилось 1,97 рубля накладных судебных расходов. Если проводить параллель с прошлым годом, цифры стали скромнее, снизившись до 1,97 рубля с прежних 2,08. Это говорит об успешной борьбе с недобросовестными «автоюристами», злоупотреблявшими правами потерпевших.