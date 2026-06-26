Страховщики сообщили, что в России стало больше «безаварийных» водителей

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) обнародовал статистику по коэффициенту бонус-малус (КБМ) за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Средняя доля водителей с минимальным значением КБМ по стране достигла 42,9%. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, когда показатель составлял 37,3%. Максимальная скидка предоставляется тем, кто не был виновником ДТП в течение десяти лет.

В Москве зафиксирована наибольшая доля таких автовладельцев — 52,8%. Годом ранее она равнялась 51%, рост составил 1,8 процентного пункта. В Санкт-Петербурге показатель увеличился на 2,9 п. п., достигнув 51,3%. В Пермском крае доля водителей с минимальным КБМ выросла на 3,5 п. п. и составила 49,9%. В Московской области значение поднялось на 3,5 п. п. до 49,6%. Рязанская область показала рост на 5,6 п. п., там доля достигла 49,5%.

Высокие показатели зафиксированы также в других регионах. В Ленинградской области доля безаварийных водителей составила 48,8%, в Псковской — 47,9%, в Новосибирской — 47,7%. В Новгородской и Вологодской областях показатели равны 47,4% и 47,3% соответственно. Такие же 47,3% зафиксированы в Тюменской и Томской областях.

Самая низкая доля автовладельцев с максимальной скидкой зафиксирована в Республике Дагестан — 10,8%. В Ингушетии показатель составил 14,8%, в Тыве — 17,6%, в Чеченской Республике — 18,8%.

По мнению главы РСА Евгения Уфимцева, рост доли безаварийных водителей связан «с ежегодным перерасчётом коэффициента бонус-малус (КБМ), который проводится 1 апреля и действует в течение года, а также с ответственностью самих автовладельцев, которые стараются ездить аккуратно и соблюдать ПДД».