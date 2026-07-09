Продажи краткосрочных полисов ОСАГО взлетели в шесть раз

За первое полугодие 2026-го россияне оформили 12,8 млн «коротких» полисов ОСАГО. Объем страховых премий по ним дошел до 2,7 млрд рублей, что говорит о прибавке в 4,5 раза.

Такой статистикой поделилась НСИС (Национальная страховая информационная система). Согласно подсчетам экспертов, доля краткосрочных страховок подскочила до 38% в общей структуре продаж. Показатели первого полугодия были гораздо скромнее, речь идет всего лишь о 9,5%.

Спрос на соответствующую «автогражданку» стал взрывным благодаря таксистам, на которых пришлось 98,83% договоров. Кстати, ОСАГО такого типа в среднем подешевело на 30% из-за высокой конкуренции между страховщиками. Дело дошло до 210 рублей, хотя год назад планка держалась на уровне 287 рублей.

В целом за шесть месяцев текущего года российские автомобилисты оформили 34 млн обязательных автостраховок. В годовом выражении их реализации выросла в 1,5 раза. Общие сборы составили 165 млрд рублей, увеличившись на 6%.