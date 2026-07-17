В России призвали ежегодно индексировать выплаты по ОСАГО

В нашей стране предложили каждый год увеличивать выплаты по ОСАГО за вред, причиненный здоровью и имуществу пострадавших в ДТП. Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в правительство.

Как сообщает ТАСС, авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Размер надбавки планируют рассчитывать, ориентируясь на индекс потребительских цен на товары и услуги по стране за календарный год, предшествующий году индексации. Причем при определении размера страхового возмещения применят страховую сумму, актуальную в день конкретной аварии.

Согласно пояснительной записке, документ направлен на сохранение реальной ценности страховой защиты. Ожидается, что нововведения обеспечат предсказуемую поэтапную корректировку имущественного лимита. Еще должно сократиться количество случаев, когда ощутимую часть расходов на ремонт автомобиля перекладывают на плечи виновника ДТП.

В случае полного одобрения инициатива превратится в действующий закон с 1 января следующего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что средняя выплата автовладельцам по ОСАГО выросла на 43,7%.