Каждый третий российский автосервис сталкивался с поддельными запчастями

За неполный год с контрафактными автодеталями пришлось иметь дело почти трети автосервисов России. Статистика говорит о наличии огромного количества подделок в общем объеме запчастей, купленных нашими водителями.

Больше всего на рынке сомнительного моторного масла

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование международной сети автосервисов Fit Service и агентства Gruzdev Analyze. Согласно подсчетам экспертов, доля столкнувшихся с «леваком» отечественных СТО в прошлом году достигла максимума в 37%, а в 2025-м показатели сократились на 5%.

Самым распространенным контрафактом в автомобильной сфере у нас являются моторные масла и ГСМ. В текущем году соответствующую проблему обозначили 48% специалистов. Такая цифра ощутимо выше уровня двухлетней давности, когда речь шла о 31%. Рекордные 54% зафиксировали в 2024-м. Вторая строчка досталась фильтрам — 32% подделок. Еще 17% составили элементы рулевого управлением и подвески.

Аналитики отметили, что проблема остается актуальной из-за их высокой технологической оснащенности злоумышленников, а также устойчивого спроса со стороны внушительно парка автомобилей.