Какие покрышки подойдут для спортивных ретрокаров

Около года назад Pirelli запустила линейку шин Collezione для ретроавтомобилей, которая постоянно пополняется новыми моделями. В этот раз итальянцы решили возродить покрышки Stella Bianca, которые в 20-х годах прошлого века стали настоящим прорывом. Компания выпустила их новую более технологичную версию, при этом оставшись верной традициям.
Шины Stella Bianca получили диагональную конструкцию, несмотря на то, что последние 50 лет Pirelli занималась производством исключительно радиальной «резины». Современный состав смеси обеспечивает безопасность на мокрой поверхности, а диагональное расположение корда дает возможность раритетным автомобилям сохранить свои первоначальные динамические характеристики.
Итальянским шинникам пришлось немало постараться, чтобы создать эту модель: инженеры практически заново изучали технологии прошлых лет. Но результат полностью себя оправдал. Stella Bianca предназначена для ретрокаров, выпущенных в 1920 годах и позже. В свое время эти покрышки настолько опередили прогресс, что отлично подойдут и для более поздних машин, таких как Ferrari 166 или Jaguar XK120, которые выпускались уже 1950-е годы.
Рисунок протектора новой Pirelli Stella Bianca максимально близок к оригинальный, а сама покрышка получила оригинальные маркировки на боковине и логотип компании. «Резина» доступна в самом распространенном размере для классических спорткаров — 6.00—16.
Стоит напомнить, что весной этого года Pirelli представила шины для одного из самых дорогих автомобилей в мире — Ferrari 250 GTO, выходившей с завода в начале 60-х годов прошлого века. Покрышки также вошли в линейку Collezione.