Какие покрышки подойдут для спортивных ретрокаров

Шины Stella Bianca получили диагональную конструкцию, несмотря на то, что последние 50 лет Pirelli занималась производством исключительно радиальной «резины». Современный состав смеси обеспечивает безопасность на мокрой поверхности, а диагональное расположение корда дает возможность раритетным автомобилям сохранить свои первоначальные динамические характеристики.

Итальянским шинникам пришлось немало постараться, чтобы создать эту модель: инженеры практически заново изучали технологии прошлых лет. Но результат полностью себя оправдал. Stella Bianca предназначена для ретрокаров, выпущенных в 1920 годах и позже. В свое время эти покрышки настолько опередили прогресс, что отлично подойдут и для более поздних машин, таких как Ferrari 166 или Jaguar XK120, которые выпускались уже 1950-е годы.