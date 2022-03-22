Yokohama останавливает производство шин в России

Фото: АвтоВзгляд
Японская Yokohama приняла решение временно остановить производство шин для легковых автомобилей на заводе в Липецке. Причиной тому — российско-украинские разногласия. Кроме того, «заморозка» завода вызвана экономической нестабильностью, а также проблемами с сырьем.
Мирон Горин

Вот, что сообщили порталу «АвтоВзгляд» официальные представители Yokohama в России: «мы внимательно следим за развитием ситуации и, учитывая текущую ситуацию и трудности с закупкой сырья, приянто решение о постепенной временной остановке производства на своем российском дочернем предприятии по производству шин для легковых автомобилей».

Стоит добавить, что помимо «Йокогамы», выпуск автомобильных покрышек в нашей стране и импорт продукции приостановили и другие бренды. В частности, Bridgestone, Continental, Michelin и Pirelli.

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22 марта 2022
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