В России подорожали зимние шины премиум-сегмента

В мае текущего года зимние автомобильные покрышки премиального сегмента в России прибавили в цене 16,5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024-го. Зафиксирован пиковый скачок стоимости резины для холодного сезона.

Об этом сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно его статистике, за зимнюю премиальную шину перед началом лета в среднем просили 28,7 тыс. рублей. Годичная прибавка к прайсу составила 4,1 тыс. «целковых». Уточняется, что минимальный ценник за последний год был зафиксирован в июле 2024-го, когда покрышки для зимы предлагали по 23,5 тыс. рублей.

В свою очередь ситуация с летними премиальными шинами обстоит гораздо прозаичнее. Да, они тоже подорожали, но всего на каких-то 1,1% или три сотни «кровных» в годовом выражении. Разговоры о максимальных значениях велись в апреле, и россиянам в среднем приходилось раскошеливаться на 30,7 тыс. рублей. Меньше всего летняя резина стоила в июле 2024 года, тогда нужно было иметь в кармане 28 тыс. «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как правильно выбрать летние дождевые шины.