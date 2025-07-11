В России на 13% подорожали зимние автомобильные шины

В начале лета в нашей стране вырос средний ценник автомобильных шин, предназначенных для использования в зимнем сезоне. По сравнению с июнем 2024 года и без учета люксовых моделей резина прибавила в цене 13,3%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщили аналитики НАПИ (Национальное агентство промышленной информации). Согласно подсчетам экспертов, за год стоимость одной зимней покрышки составила 9800 рублей вместо прежних 8700 «целковых». За названный период такие цифры считаются максимальными.

В то же время за летнюю резину стали просить на 2,6% больше. Теперь россиянам придется раскошелиться на 10 100 «кровных», хотя раньше приходилось платить на три сотни меньше. Предельный рост стоимости специалисты фиксировали в начале осени прошлого года и в середине этой зимы — подразумевается 10 700 рублей. Весной ценник съехал на 300 «деревянных», после чего продолжил ползти вниз.