Резиновые страдания: на каких условиях вернутся в Россию иностранные шинники

Вопрос автомобильных покрышек, остро вставший в 2022 году и не отпускавший натянутых вожжей и в 2023-м, вроде как решен: отечественные заводы запущены и работают, китайский импорт настроен и разнообразен. Однако далеко не все автолюбители свой шинный вопрос решили и все еще ждут возвращение знакомых и давно себя зарекомендовавших производителей. Вернутся ли они и, если вернутся, то как и когда? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Проблема доступных и качественных шин даже в самых распространенных и востребованных размерностях, до сих пор в полном объеме не решена: нет пока однозначного ответа на заявку требовательного и «насмотренного» отечественного автомобилиста, который привык проезжать десятки тысяч километров в год и знает цену хорошей резины. Той, что и в дождь дорогу удержит, и напервой яме не развалится, и гвоздь на дачной грунтовке переживет. Всего четыре года назад на вышеописанную задачку конкретные решения были, а сегодня — 50 на 50. Лотерея.

Да, есть неплохие варианты отечественного производства, звезд с неба не хватающие, но вполне соответствующие первоочередным задачам. Есть китайские, пусть нестабильные и вообще не ровные по качеству, но доступные и порой даже приличные. Но единый стандарт — мечта, до которой нам еще надо бы дожить.

И наступить этот робкий миг может в тот момент, когда в Россию на официальных основаниях, со складами и номенклатурой вернутся именитые иностранные шинники. Но когда это произойдет и произойдет ли вообще? А если и случится, то традиционный и, часто, ключевой вопрос — какой ценой? Эксперт Андрей Коромыслов, технический консультант компании Krauf, считает, что ожидать «волшебную таблетку» не стоит:

Фото: globallookpress.com

— В настоящее время большинство отечественных заводов по производству шин, принадлежавших иностранным брендам, производят продукцию под другими именами — Ikon, Meteor, Torero, Cordiant, Gislaved и так далее. Право собственности перешло к российским компаниям, поэтому даже если прежние их хозяева захотят отыграть назад, то им придется все начинать с нуля. Пойдут ли они на это?

Кстати, компании Pirelli и Yokohama с нашего рынка не ушли, их фабрики в РФ по-прежнему работают. Также заметную долю рынка подмяли китайцы, так что занять прежнее место ушедшим компаниям сразу не получится, хотя их продукцию можно купить в РФ и сейчас, но задорого и привезенную по параллельному импорту.

И даже если ушедшие бренды задумают полноценный камбэк, их уделом сначала будет целиком импортируемый премиальный сегмент рынка со специфическими типоразмерами и высокими ценниками, — прогнозирует собеседник портала «АвтоВзгляд».

Иными словами, возвращение если и случится, оперативным и приятным для конечного потребителя не будет. Виной тому — разорванные, часто весьма грязно и жестоко, отношения с российскими партнерами, которые тоже не сидели, сложа руки и нарабатывали новые связи, плюс изменение общемировой логистики, а так же стоимость рубля по отношению к доллару и евро. В купе эти факторы просто не позволят выкатить шину, которая будет качественной и весьма именитой, но доступной. Так что нас ждет классика: либо плати, либо терпи.