Пора подумать о зиме: тест новых российских шин Gislaved

Тесты зимних покрышек Gislaved IceControl и Gislaved ArcticControl показали, что передел на отечественном шинном рынке окончен, но качество предлагаемой автолюбителям резины осталось прежним. Привыкаем к старым новым брендам в их новой интерпретации.

Помните шведский шинный бренд Gislaved? Тот самый, что ведет свою историю еще с XIX века, и уже в начале века XX стал поставщиком шин для конвейерной комплектации автомобилей Volvo. Проверенные временем технологии, безопасность, надежность, эффективность... Такие эпитеты достались марке не случайно. Все было при ней, как говорится. Тем не менее, в 1992 году шведы потеряли самостоятельность, войдя в копилку производств немецкого шинного гиганта Continental. Ну а дальше вы знаете.

С уходом последнего из России, его местные мощности приобрел отечественный шинный холдинг АО «Кордиант», тем самым превратившись в едва ли не лидера на рынке легковых шин в стране. Имя Gislaved в рамках сделки по переуступке прав оставили за новым владельцем, как и оборудование вместе с рядом важных связанных с ним компетенций.

Что и дало возможность сегодня под этим названием наладить производство линейки летних и зимних покрышек на различных площадках холдинга. В частности, в Ульяновске, Калуге, Омске и Ярославле. На этом предыстория окончена, а мы переносимся в начало текущего года в Тюмень на специально подготовленный на льду озера тестовый полигон.

Здесь мы протестировали новинки грядущего осеннее-зимнего сезона — шипованные шины Gislaved IceControl и фрикционные Gislaved ArcticControl. Сравнивать свою резину производитель предложил с весьма грозным конкурентом. Половина машин была обута в покрышки, ранее известные нам под брендом Nokian. Отважный ход, «бодаться» зимой с «Хаккой» отважатся лишь самые компетентные.

GISLAVED ICECONTROL: ЗАЦЕПИЛИСЬ

Соревновались на могучих полноприводных BMW X5, оснащенных измерительным оборудованием, которые сполна раскрыли достоинства новинок. И начали с шипов. Ведь именно шипованные покрышки, чего уж там, в России предпочитают зимой.

На автомобилях, обутых в Gislaved и покрышки конкурентов замерялась скорость разгона на льду до 60 км/ч, а затем время торможения до полной остановки с этой скорости. По ощущениям разницу не определишь. «На глаз» тут не работает. Однако результаты замеров показали небольшое, но очевидное преимущество шипованных Gislaved IceControl. В среднем их результат лучше на 10%.

Конструкция шины объясняет укороченный тормозной путь, максимальную тягу и максимальное управление на льду. Здесь и неизменное количество шипов в пятне контакта. И предотвращение попадания ледяной крошки в это самое пятно. И оптимальное сцепление каждого шипа со льдом. Помогают элементы рисунка протектора.

Внешние и внутренние блоки протектора работают на разные задачи. Внешние синусоидальные ламели с выраженным эффектом взаимного замыкания блоков играют на увеличение поперечной жесткости с внешней стороны. А большое число кромок и ступенчатых прорезей во внутренней части протектора помогает максимальному сбору снега и увеличению трения.

Остается добавить, что Gislaved предлагает покрышку в 36 типоразмерах с посадочным диаметром от R15 до R21, что открывает широкий диапазон использования по моделям авто — от LADA Vesta до премиального Mercedes-Benz GLS.

GISLAVED ARCTICCONTROL: ПРИЛИПЛИ

«Липучка» — иное дело. Здесь больше упор на состав резиновой смеси и лишь затем играет конструкция и рисунок протектора. C покорением заснеженной ледовой трассы и ряда специальных упражнений с местами мокрым покрытием ArcticControl справились на отлично.

Техрелиз объясняет это увеличенным содержанием силики в покрышках, которая улучшает сцепление при маневрировании и тормозные характеристики на мокром покрытии. Сюда добавляют даже рапсовое масло. Это помогает покрышкам лучше адаптироваться к заснеженным и обледенелым поверхностям.

Погоняли от души. Где еще попробуешь мощный автомобиль в пределе возможностей... Быстрая змейка. Разворот. Тут главное — не опаздывать с поворотом и распрямлением руля и вовремя подбрасывать газку. Прозевал — вылет с трассы.

И как награда победителям даем «угла»: ездим по кругу вокруг конуса в непрерывном управляемом заносе. Выставляешься боком, а дальше, по сути, можно резать «блинчики» на прямом руле. Что называется, доворачивать газом, ловя нужный угол и скорость заноса машины.

И ЭТО — ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Словом, Gislaved традициям не изменяет — по-прежнему надежно и безопасно. Зимняя линейка бренда — то, что нужно для российской зимы. Покрышки эффективны на любых покрытиях.

А загодя почувствовать скорую потерю управляемости сможет даже неискушенный водитель. При этом опасный порог потери контроля траектории максимально расширен, что делает управление более прогнозируемым. Иначе говоря, у водителя больше времени для принятия решения.

По словам тест-пилота холдинга АО «Кордиант» автогонщика Алексея Васильева, преимущество Gislaved — более стабильное поведение шины на покрытии разного качества. На голом льду машина ведет себя прогнозируемо, как и при возникновении более качественного зацепа. У конкурента тоже отличные показатели, но переход от состояния контроля траектории к его потере происходит резче.

Ну а с нашей стороны остается констатировать, что на Gislaved по-прежнему можно положиться. Шины даже в своей новой ипостаси — одни из лучших. А уровень производства и качество сырья, если верить производителю, на прежнем высоком уровне.

Похоже, передел собственности под новые условия на отечественном шинном рынке благополучно завершился. Игроки поделили наследство покинувших рынок западных компаний. Но нам важно, что заводы работают и выпускают действительно качественную продукцию. А уж под каким брендом — дело десятое...