Pirelli презентовала в России зимние шины Ice Zero FR3

Зимние шины Pirelli Ice Zero FR третьего поколения предназначены для рынков северных государств. Новинку успешно протестировали на полигоне в Якутске, подтвердив ее эффективность на льду, снегу и мокрой дороге.

Разрабатывая Ice Zero FR3, инженеры применили новейшие компоненты резиновой смеси, уделив внимание каркасу и рисунку протектора. V-образный дизайн в виде сетки канавок позволяет протектору лучше отводить снежную кашу, снижая риск аквапланирования и обеспечивая надежное торможение.

В итоге увеличился срок службы покрышки, расширился ее рабочий диапазон сцепления с дорожным рельефом на морозе — давление в пятне контакта распределяется равномерно. Кроме того, удалось добиться акустического комфорта класса «А».

Новинка Pirelli подойдет автомобилям разных классов, включая кроссоверы, внедорожники и седаны. Доступна размерность от 16 до 22 дюймов. Производство организовано на заводах бренда в нашей стране, однако сертификация пройдена по международному стандарту. Расположенная на боковине маркировка Ice Grip Symbol стала дополнительным подтверждением эффективности характеристик шины в экстремальных условиях.