20 лет спустя: от финской Hakkapeliitta до российского Autograph

Сегодня компания Ikon Tyres отмечает круглую дату: двадцать лет назад на месте бывших торфоразработок выросло предприятие, которому предстояло стать одним из крупнейших производителей шин в стране. За эти годы площадка пережила смену собственников, санкции и серьезные вызовы рынка. Но, как отмечает портал «АвтоВзгляд», именно эти испытания сделали предприятие более самостоятельным в разработках и бизнес-решениях.

Не каждый завод способен пройти длинный путь без потерь, а если и проходит, то далеко не всегда остается в хорошей форме. Во Всеволожске история другая. Ikon Tyres, отметив юбилей, показала, что кризисы иногда становятся лучшей закалкой для бизнеса. За эти годы здесь прошли через все — от громких открытий и миллиардных инвестиций, до ухода иностранных хозяев и срочного ребрендинга.

Начиналась история в 2004 году, когда Nokian Tyres решила построить свое самое крупное производство, и сделать это в России. И уже через год завод выпустил первые премиальные покрышки, а в 2008-м площадка освоила и более доступный сегмент. В 2017-м фабрика достигла отметки в 100 миллионов шин, а ее мощность составила 17 млн изделий в год. В те годы две трети продукции уходили на экспорт. В 2021-м был введен в эксплуатацию уникальный по тем временам автоматизированный склад на 16 000 квадратных метров, рассчитанный на хранение 550 000 шин.

Ситуация изменилась в 2022-м, когда Nokian покинула российский рынок. Всеволожский комплекс перешел в собственность «Татнефти» и получил новое имя — Ikon Tyres. «После смены собственника мы сохранили ключевые технологии производства, рецептуры и контроль качества. Это было принципиально важно, чтобы не потерять доверие клиентов», — подчеркивает сегодня генеральный директор предприятия Андрей Пантюхов.

1/5

За годы работы создано 150 моделей покрышек. В 2024 году линейка расширилась на 32 новых артикула, а уже в 2025-м — сразу на 270. Такой прирост для отрасли считается беспрецедентным. Сегодня Ikon Tyres выпускает шины, которые подходят для 93% автопарка страны и 99% автомобилей последних лет выпуска. Среди новинок появились и ранее редкие размеры — 245/45 R20 и 235/50 R19 для Geely Monjaro, 215/55 R18 для Belgee X50 и 215/60 R17 для Haval Jolion.

Особое внимание уделяется развитию инженерных компетенций. Во Всеволожске создан собственный отдел исследований и разработок (R&D), где работают специалисты с опытом в международных и российских компаниях.

— Раньше мы в значительной степени использовали готовые решения наших зарубежных партнеров. Теперь у нас действует полноценный центр R&D, где мы сосредоточены на новых материалах, рецептурах и конструкциях шин. Это позволяет не только сохранять высокое качество, но и формировать собственные продуктовые линейки, — объясняет Андрей Пантюхов.

В 2025 году завод представил свои первые, полностью разработанные внутри компании, зимние шины — шипованную Autograph Ice 10 и фрикционную Snow 5.

— Каждая из них выпускается в 104 типоразмерах, включая 22-дюймовые, которые раньше на нашем производстве не изготавливались. Для нас это важный шаг, мы показываем, что способны самостоятельно создавать конкурентные продукты, отвечающие международным требованиям по безопасности, — подчеркивает генеральный директор.

Ikon Tyres сегодня входит в дивизион «Шинный бизнес» группы «Татнефть», объединяющий также казахстанский Tengri Tyres и узбекский Birinchi Rezinotexnika Zavodi. «Интеграция в общий дивизион позволяет координировать поставки и обмениваться опытом. Это снижает риски и дает возможность быстрее реагировать на изменения рынка», — добавляет г-н Пантюхов.

По его словам, главные задачи компании на ближайшие годы — стабильная загрузка мощностей, расширение продуктовой линейки и развитие сотрудничества с отечественными автопроизводителями. Сейчас Ikon Tyres уже поставляет шины на завод «Москвич» и ведет переговоры с другими нашими автостроителями.