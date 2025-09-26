Шинный дуализм Ikon Tyres: «шипы» или «липучки»

Как показывает практика, в современной шинной промышленности без использования высоких технологий и даже элементов искусственного интеллекта проектирование надежной, комфортной, долговечной покрышки практически невозможно. Уж слишком много жестких и противоречивых требований предъявляется к этим, казалось бы, простым круглым и черным предметам. И что же в этом смысле может предложить российский производитель резины, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Что бы не происходило на отечественно рынке новых и подержанных авто, оно не меняет главного. Машинам необходимы шины. Причем шины, обеспечивающие наилучшее взаимодействие с дорогой. Ведь как бы продвинут и совершенен не был автомобиль, с поверхностью он контактирует исключительно четырьмя не очень большими пятнами их контакта с дорогой.

А значит этот контакт должен быть максимально надежным, обеспечивающим возможность активного ускорения, замедления и маневра. Кроме того, поскольку мы живем в мире, который привык к комфорту, покрышки должны обеспечивать его как с точки зрения работы подвески, так и в части минимизации шума, издаваемого при движении.

Кстати, для зимних шин все вышесказанное становится особенно важным с учетом того, что в холода резко снижается коэффициент сцепления и даже самому продвинутому автомобилю становится трудно исполнять прихоти не всегда адекватного современного водителя.

Так что компания Ikon Tyres довольно своевременно обновила свою модельную линейку зимних шин, усовершенствовав применяемые технологии и добавив их к проверенным разработкам прошлого сезона. Тем более, что опыт, техническая и научная экспертиза для продвижения в этой области у компании есть.

Итак, какие новинки предлагает бренд автовладельцам в этом сезоне? Две шипованные модели -Ikon Autograph Ice 9 для автомобилей малых и средних размеров и Ikon Autograph Ice 9 SUV для внедорожников и кроссоверов. В сегменте нешипованных шин моделей тоже две: Ikon Autograph Snow 3 для авто малого и среднего размеров и Ikon Autograph Snow 3 SUV, предназначенных для внедорожников и кроссоверов.

Что ж, давайте попробуем поставить точку в известном споре между поклонниками «шипов» и «липучек». Тем более, что сделать правильные выводы в рамках одного бренда довольно просто. Ведь мы будем иметь дело с похожими составами резиновой смеси и каркасами шин. Но сначала о том, что эти шины объединяет.

Шумовой комфорт. Как шипованные, так и нешипованные Ikon Autograph ведут себя очень тихо. Да, если под колесами асфальт, а мы любим мощно нажимать на педаль газа, то во время пробуксовки цоканье шипов проявиться довольно активно, но зато и динамика ускорения окажется выше, чем у фрикционных аналогов. Хотя это справедливо не для всех типов асфальтового покрытия.

В остальном на зимнем асфальте обе шины дают отличную управляемость, прогнозируемое движение по дуге поворота и отсутствие невнятности при активных маневрах. Это плюс. Похоже ведут себя покрышки и на снежно-ледовых покрытиях. Цепко держаться за дорогу.

Переход в скольжение при завышенной скорости довольно прогнозируемый, как и восстановление сцепления с поверхностью. Оно не происходит с рывком, что дает возможность даже неопытному пилоту правильно отреагировать на проблему. Для меня очень важным фактором премиальности является стабильное поведение шины в широком диапазоне зимних температур.

И Ikon Autograph Ice 9 как и Ikon Autograph Snow 3 продемонстрировали в этой дисциплине свою породистость даже при очень низких температурах крайнего севера в районе -30. Правда, шипованные шины позволяют более комфортно себя чувствовать при активной манере вождения.

Это связано не только с тем, что в них есть шипы специальной формы, но и с тем, что использовано довольно любопытное решение, при котором шипы плечевой зоны, влияющие на управляемость, развернуты на 90 градусов по отношению к шипам центральной части протектора, которые отвечают за ускорение и торможение. В результате обеспечивается их более эффективный контакт со льдом или укатанным снегом. По ощущениям шина буквально вгрызается в лед, обеспечивая очень стабильное поведение авто.

Нешипованные шины от Ikon отличаются любопытной особенностью. В состав резиновой смеси протектора добавлены специальные фрикционные частицы, которые обеспечивают хороший контакт со льдом. По сути, это микрошипы, равномерно распределенные по всей поверхности шины. И по мере износа протектора с дорогой начинают контактировать новые абразивные микрочастицы.

Кстати, похожая технология во времена советского Союза применялась в производстве гоночных шин «НИИШП Ралли». И в определенных условиях они вели себя даже лучше дорогих импортных аналогов. Правда, вместо абразивных частиц использовались кристаллики соли, которые, вымываясь из поверхности, создавали абразивный микрорельеф.

А теперь пришло время дать ответ на самый важный вопрос современности. Какой тип шины использовать предпочтительней: шипованную Ikon Autograph Ice 9 или нешипованную Ikon Autograph Snow 3?

По моему мнению, в условиях зимы на любых типах покрытий шипованные шины будут обеспечивать наилучшее сцепление с дорогой. А значит автомобиль будет более управляем и безопасен. Правда, если вы чаще эксплуатируете авто в условиях города, то будьте готовы к тому, что «шиповки» будут создавать избыточный шум, который не добавит комфорта поездке. И это вполне приемлемая плата за безопасность.

Короче говоря, если большую часть зимнего пробега машина будет перемещаться по снежно-ледовым покрытиям, то альтернативы шипам просто нет.

В том же случае, когдп машина реже оказывается на подобных покрытиях и чаще используется там, где присутствует асфальт, то нешипованные шины обеспечат и хорошую управляемость и высокую безопасность.

Кроме того, благодаря минимальной шумности, они дадут вам возможность насладиться звучанием премиальной аудио системы. Если она присутствует в вашем авто. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что нешипованные шины обойдутся несколько дешевле, что снизит общий объем затрат на эксплуатацию авто.

Кстати, не стоит забывать и о том, что озаботиться приобретением зимних шин стоит заранее, а смену шин с летних на зимние производим тогда, когда среднесуточная температура окружающей среды упадет ниже +5 градусов Цельсия.