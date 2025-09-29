Непрактичная эстетика: почему нельзя выбирать покрышку по красоте ее протектора

Шины давно уже стали для многих автолюбителей не просто автокомпонентом, а частью стиля автомобиля. То есть «продвинутый» водитель нынче выбирает резину не только пропорционально размеру колесных арок, ширине, наличию усиленной бровки, защищающей диск, и другим актуальным параметрам, а что бы еще и «покрасивше». Почему при выборе резины руководствоваться исключительно этим соображением не стоит категорически, порталу «АвтоВзгляд» объяснил эксперт.

— Сегодня некоторые автовладельцы действительно подбирают покрышку исключительно по привлекательности рисунка ее протектора, а не его рабочим характеристикам, — говорит основательница магазина kolesopiter.ru, предприниматель и блогер, основатель магазина kolesopiter.ru Анастасия Тишина. — Но это в корне неверный подход.

Профиль протектора в первую очередь — это не дизайн, а техническая составляющая, от которой зависит безопасность поездки в конкретный сезон, по конкретному типу дорог и в конкретных условиях эксплуатации. Поэтому выбирать нужно не узор, а заложенные в шину свойства исходя из условий эксплуатации".

У японцев в их JDM можно встретить цветные покрышки — производители добавляют пигменты в резину, стараясь выделиться. Однако такие экспериментальные модели пока проигрывают традиционным черным по долговечности и стабильности поведения. Цвет — это лишь вопрос стиля, а не инженерных преимуществ, — подчеркивает собеседник портала «АвтоВзгляд».

freepik.com

— Кого-то привлекают симметричные околоспортивные «елочки», кого-то — «шахматные» грязевые кубики, но за этими дизайнами стоят конкретные задачи и свойства шины, — продолжает эксперт. — И орнамент этот хорошенько рассчитан.

Разработчики руководствуются вовсе не красотой «следов». Конструкция протектора — это реализация заданных шине свойств. Где канавки, ложбинки и ламели выполняют конкретные задачи по обеспечению безопасности...

Так, рисунок грязевой резины должен давать возможность колесу грести. Поэтому там акцент на широкие грунтозацепы. Колеса должны работать при стравливании воздуха и обеспечивать зацеп как в песке, так и в болоте, а еще выдерживать езду по камням, поэтому тут без массивных и грубых выступов не обойтись.

Если, учитывая наступление холодов, говорить про зимние шины, то у них в протекторе большое количество узких прорезей с внутренними зигзагами, да еще непростыми: они между собой должны двигаться. Когда они трутся по поверхности и происходит сцепление. А риски вокруг шипов сделаны для очищения от излишков снега и льда.

Производители шин сходятся в едином мнении, что жидкость из пятна контакта выводит только направленный рисунок. Тоже самое и с зимними шинами: правильная резина должна быть направленной. Такой протектор способствует сбрасыванию снежной каши. Замечали, как летит снег из-под колес?

freepik.com

Центральная часть рабочей поверхности любой шины отвечает за курсовую устойчивость. Главное здесь обеспечить чистоту пятна контакта, а он в моменте соприкосновения очень маленький, буквально с ладонь, и поэтому должен быть максимально плотным.

Рисунок протектора создается дизайнером, под способность автомобиля ездить по любым дорогам, но все же с упором на какие-то конкретные условия эксплуатации: шоссейная резина, грязевая или под другие поверхности и даже климат. Ни один элемент на шине не появляется просто так — геометрия проектируется для определенных задач и условий, проходит испытания и только потом поступает в серию.

А вообще, протектор шины — это всегда компромисс. Рисунок может даже сократить расход топлива, но ухудшить другие характеристики. Улучшая управление, сокращается ресурс. Увеличивая скорость отвода воды и делая приоритет на тормозные характеристики по сырой поверхности, приходится жертвовать акустическим дискомфортом. Нельзя сделать абсолютно сбалансированную и универсальную шину.

— Одним словом, чтобы выбрать шину по своим потребностям, лучше не гадать по ее рисунку, как по ладони, а обращаться к специалистам, которые подскажут как подобрать резину, исходя из основных условий эксплуатации. Таким образом, «прочтение» шины подобно хиромантии: если рисунок кажется просто затейливым орнаментом, это не так. Каждая линия и блок направлены на вашу безопасность. Покупать шины, ориентируясь на дизайн «следов» — то же самое, что выбирать обувь по цвету шнурков, — резюмирует г-жа Тишина.