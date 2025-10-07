В России подскочили цены на зимние автомобильные шины

В нашей стране почти на 9% за год прибавили в цене зимние шины, предназначенные для легковых машин. Речь идет о премиальных покрышках.

Статистикой поделились эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ). Согласно их исследованию, в сентябре 2025-го средняя стоимость зимних шин увеличилась на 8,6% год к году. В то же время всесезонная «резина» подорожала на 1,3%, а за летнюю стали просить на 1,6% больше, чем прежде.

Если оценивать период с конца лета и до начала осени, «всесезонка» стала обходиться отечественным водителям на 4,2% дороже, что вылилось в 22 700 рублей за покрышку. За аналогичный отрезок времени ценник зимних шин подрос, но не так резво — на 0,5%. В итоге придется раскошелиться на 27 700 целковых, чтобы «обуть» хотя бы одно колесо. В свою очередь, летняя «резина» стала чуть доступнее, прайс дошел до отметки 28 800 «деревянных», оказавшись демократичнее на 0,2%.

