В России рекордно вырос спрос на шиномонтаж

В середине осени в нашей стране зафиксировали рекордный интерес автовладельцев к услугам шиномонтажа. По сравнению с октябрем 2024 года спрос резко подскочил на 273%.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на аналитику экосистемы для бизнеса «Контур» и международной сети автосервисов Fit Service. Сентябрь 2025 года вроде бы не предвещал ничего необычного: в целом по России стало на 13% больше желающих записаться на шиномонтаж, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Но уже в первую неделю октября водители стремились попасть на «переобувку» в два раза чаще, чем 12 месяцев назад.

Кстати, судя по статистике двух крупнейших маркетплейсов, в начале осени самыми популярными в стране стали покрышки для легковых автомобилей брендов Kama, Ikon и Viatti. В то же время довольно часто автовладельцы предпочитали приобретать шины Satoya, Kapsen и Sailun. В среднем резина обходилась соотечественникам в 8 тысяч рублей за покрышку.

