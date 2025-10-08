Gislaved представил в России три модели новых зимних шин

В линейке отечественного шинного производителя Gislaved появились новые зимние покрышки ArcticControl, IceControl и SpikeControl. Их объединяет сбалансированная конструкция с оптимальными характеристиками сцепления и управляемости.

Согласно пресс-релизу, который поступил в редакцию портала «АвтоВзгляд», свежую линейку зимних шин Gislaved предложат покупателям с учетом типоразмеров, подходящих для популярных автомобилей, включая люксовый сегмент. Покрышки выпускают под эгидой АО «Кордиант» на современных заводах в Ульяновске и Калуге, соблюдая международные стандарты качества.

Шины IceControl изготовлены с применением продвинутой технологии ошиповки, производители позаботились о резервуарах для отвода ледяной крошки и неизменном количестве шипов в пятне контакта. В итоге тормозной пусть становится короче, а уровень внутренних шумов — ниже.

SpikeControl — еще одна шипованная разновидность, созданная специально для наших дорог. Воду и снег эффективно отводит V-образный направленный протектор с оптимизированными блоками. Даже при резких маневрах и на извилистой дороге надежное сцепление на обледенелой поверхности обеспечивает направленный шип с хорошей фиксацией в посадочном отверстии.

Модель ArcticControl является фрикционной и должна достойна проявить себя в холодный сезон, в том числе на мокрых дорогах. К плюсам можно отнести интеллектуальный рисунок протектора и повышенную износостойкость даже при интенсивном использовании.