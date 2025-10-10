Завод Gislaved подтвердил качество шин, выпускаемых в Калуге

Расположенный в Калуге шинный завод Gislaved, являющийся частью холдинга «Кордиант», прошел плановый аудит интегрированной системы менеджмента. Предприятие подтвердило качество и экологичность производства.

Проведенная проверка показала, что система завода соответствует требованиям международных стандартов по экологическому менеджменту, охране труда и энергоменеджменту. Аудиторы остались довольны стремлением к оптимизации и эффективностью командной работы предприятия.

В соответствии с долгосрочной стратегией Gislaved стремится стабилизировать и расширить производство, необходимое внимание уделяют в том числе цифровой трансформации. Наконец, планируется выход на международные рынки. Одной из главных задач является соответствие ожиданиям клиентов, удовлетворение их запросов на самом высоком уровне.

Напомним, завод Gislaved в Калуге считается одним из самых современных шинных предприятий полного цикла на территории нашей страны.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Gislaved представил в России три модели новых зимних шин.