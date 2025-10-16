Автомобилистам Москвы назвали лучшее время для смены летних шин на зимние

Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на «Метеоновости». По мнению синоптиков, московским водителям нужно посетить шиномонтаж для «переобувки» уже в начале следующей недели. Официальный запрет на езду без зимних шин вступит в силу 1 декабря.
Зимними покрышками является и так называемая липучка, и шины с шипами. На одну ось автомобиля запрещено устанавливать резину с разными характеристиками. В противном случае это будет считаться нарушением требований пункта 5.5 Правил дорожного движения и «Технического регламента о безопасности колесных средств».
Конструкция, модель, размер, а также рисунок протектора и отсутствие или наличие шипов должны совпадать. Согласно установленным требованиям, остаточная глубина протектора не может быть менее 4 мм либо определяться по индикатору износа.
