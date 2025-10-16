Автомобилистам Москвы назвали лучшее время для смены летних шин на зимние

В столичном регионе среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов по Цельсию в начале третьей декады октября. В таких условиях летние шины начинают терять эластичность, поэтому приходит время менять их на зимние.

По закону «переобуться» нужно до конца ноября

Об этом сообщает агентство «Москва», ссылаясь на «Метеоновости». По мнению синоптиков, московским водителям нужно посетить шиномонтаж для «переобувки» уже в начале следующей недели. Официальный запрет на езду без зимних шин вступит в силу 1 декабря.

Зимними покрышками является и так называемая липучка, и шины с шипами. На одну ось автомобиля запрещено устанавливать резину с разными характеристиками. В противном случае это будет считаться нарушением требований пункта 5.5 Правил дорожного движения и «Технического регламента о безопасности колесных средств».

Конструкция, модель, размер, а также рисунок протектора и отсутствие или наличие шипов должны совпадать. Согласно установленным требованиям, остаточная глубина протектора не может быть менее 4 мм либо определяться по индикатору износа.

Ранее портал «АвтоВзгляд» напомнил самые важные правила шиномонтажа.