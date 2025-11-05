Сила трения: как будут проектировать отечественные шины уже завтра

В России началась разработка первого отечественного испытательного комплекса для изучения силы трения шин. Над проектом совместно работают специалисты Научно-технического центра «Интайр», входящего в холдинг «Кордиант», и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Новый стенд позволит с высокой точностью измерять, как сила трения между покрышкой и дорогой зависит от скорости движения и давления в шине. Инновационное оборудование, полный ввод в строй которого запланирован в течение ближайших двух лет, даст возможность изучать ключевые характеристики шин, напрямую влияющие на безопасность и управляемость автомобиля.

В рамках проекта ученые проведут серию экспериментов по исследованию трения резины при различных нагрузках и скоростях. Особенностью установки станет возможность тестировать шины на разных покрытиях — сухом, мокром и обледенелом. Полученные данные помогут инженерам оптимизировать конструкции шин для различных сезонов и условий эксплуатации.

— Мы много лет сотрудничаем с кафедрой автомобильного транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета и рады сообщить о новом этапе нашего партнерства, результатом которого станет по-настоящему инновационная для отрасли разработка стендового оборудования. Продуктивная совместная работа поможет сделать еще один шаг в сторону повышения надежности и безопасности выпускаемых нами шин.

И тут еще важно понимать, что до сих пор в России отсутствовала методика определения нелинейного коэффициента трения резины. То есть наша нынешняя работа — это превосходная возможность внести важный вклад в развитие отечественной шинной промышленности, — подчеркивает важность события генеральный директор АО «Кордиант» Вадим Володин.

— Правильный учет трения между шиной и дорогой очень важен для получения точных результатов расчетов поведения шины в статике и динамике, так как трение оказывает прямое воздействие на силы и моменты, действующие на шину. В свою очередь, от качественного учета сил и моментов зависят характеристики устойчивости и управляемости, закладываемые при проектировании, — добавляет директор ООО «НТЦ «Интайр» Дмитрий Голубев.

Напомним, что холдинг «Кордиант» — один из крупнейших производителей шин в РФ с пятью производственными площадками, среди которых — заводы в Омске и Ярославле и предприятия, выкупленные у иностранных собственников: бывшие Continental в Калуге и Bridgestone в Ульяновске (сейчас — заводы Gislaved). Общая производственная мощность холдинга «Кордиант» — до 15 млн шин в год.