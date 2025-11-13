В России ощутимо подорожали зимние шины массового сегмента для легковушек

В середине осени в нашей стране ожидаемо подорожали зимние шины. Продавцы переписали прайсы и для премиальной линейки, и для массового сегмента. Но в последнем случае стоимость выросла больше.

Об этом в своем телеграм-канале сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, стоимость премиальных покрышек, предназначенных для использования в холодный сезон, подскочила в октябре 2025-го на 4,8%, если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года. В то же время резина для массового потребителя прибавила в цене 5,9%.

За покрышки более дорогой категории начали просить в среднем 27,9 тыс. рублей, планка моделей попроще дошла до 9,6 тысяч. В то же время летней «премиалке» добавили 3,1%, а наценка на массовый сегмент составила 7,8%, что вылилось в 30,8 тыс. и 10,1 тыс. «целковых».

