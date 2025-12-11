Эксперт Абрамейцев объяснил, почему на всесезонных шинах нельзя ездить круглый год

В ПДД и регламентах нет такого понятия, как всесезонная шина. Для легковых машин закон признает только два типа: летняя и зимняя. Раньше водители действительно ездили на одних и тех же покрышках круглый год, отсюда и пошло это название. Но времена изменились — скорости стали выше, а требования к безопасности строже, поэтому для морозного времени года теперь нужна специальная резина.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. И напомнил, что в продаже можно найти условно всесезонные шины — чаще всего с крупным, «зубастым» рисунком протектора — их ставят на большие внедорожники для поездок по пересеченной местности.

В рыхлом снегу они справляются неплохо, но на льду сцепление с дорогой резко ухудшается. Поэтому использовать такие шины в мороз можно лишь в очень ограниченных условиях — например, на полноприводном авто и только в регионах, где зимы мягкие. В большинстве случаев для холодов все равно потребуются настоящие шипованные покрышки.

Еще есть «липучки», то есть фрикционные шины. Их изготавливают из специальной резиновой смеси, которая не теряет эластичность даже в сильный холод. Но это же свойство становится их главным минусом летом. Когда на улице тепло, они хуже держат дорогу, тормозной путь увеличивается, а сами покрышки быстро изнашиваются.

Получается, что всесезонные шины — это компромисс, который почти всегда оказывается проигрышным в нашей стране. Зимой они не могут обеспечить такое же надежное сцепление, как шипованные покрышки, особенно на льду. Летом же уступают летним моделям по управляемости, долговечности и экономичности.

— Поэтому для обеспечения наибольшей безопасности и уверенности в различных условиях движения рекомендуется производить смену шин два раза в год в соответствие с сезоном, а к плюсам всесезонных шин в общем случае можно отнести только универсальность и практичность — один комплект экономит время и средства на сезонной смене, подытожил эксперт.