Второй сезон: продолжение тест-драйва шин Armstrong Ski-Trac S

Прошлая зима стала первой для покрышек Armstrong Ski-Trac S на редакционном кроссовере Renault Kaptur и, стоит признать, никаких разочарований или отрицательных эмоций не преподнесла. Новые шины есть новые шины, скажете, и будете абсолютно правы: куда больше новостей просто обязан принести уже второй сезон. Поэтому обуваем кроссовер в уже проверенные шины, продолжаем наблюдение и фиксируем изменения в рамках редакционного эксперимента. Кроме того, конечно, расскажем об опыте езды на них прошлую зиму. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новые шинные бренды, заполнившие полки автомагазинов, — до сих пор «темный лес» для абсолютного большинства отечественных автомобилистов: про них больше слухов и сплетен, чем реальных знаний. Оно и понятно: исход именитых и заслуженных брендов и массовый завоз в Россию новых продуктов произошел в широком понимании совсем недавно, в 2022 году, так что должного количества опыта, личного в частности, скопиться просто не могло. Однако «экспириенс» постепенно собирается, есть уже и позитивные, и негативные моменты, подмеченные не в интернет-публикациях, а собственными глазами и руками. Однако начнем все же с предыстории.

В прошлом году редакционный автомобиль был обут в новую шину Armstrong Ski-Trac S: бренд с именем, однако нам, отечественным автомобилистам, совсем уж незнакомый. Тем не менее гены у него неплохие: и американские корни, и Pirelli, и магическое «это не Китай» также в наличии. Де-юре — товар должен быть достойный, если не сказать премиальный по нынешним меркам. А что де-факто?

Первый сезон отбегали без нареканий: хорошо и быстро отбалансировались на станке, уверенно держали кроссовер на сухом асфальте (зима в столичном регионе была совсем не снежной), не пасовали на голом льду, не были излишне шумными и в целом особых отличий с «теми самыми» шинами не продемонстрировали. Можно, как говорится, рекомендовать близким.

Фото vtovzglyad.ru

Однако, как показывает уже достаточная практика, хитрость может скрываться не в первом, а во втором «тайме». Нередко случаются ситуации, когда новоявленные шинные марки, вернее, их продукты, не переживают первую зиму, деформируясь от «особенностей» российского асфальта, становятся дугой во время сезонного хранения (правила мы все соблюдаем через раз), а после — отказываются балансироваться, вынуждая специалиста шиномонтажа проявить не только мастерство, но и талант, чтобы колесо стало круглым. Что же наши шины? Грузим в багажник и везем на шиномонтаж.

Пока суть да очередь, осматриваем шины: шипы на месте, «массового облысения» не произошло, протектор стоически перенес избыток голого асфальта, а небольшие следы эксплуатации видны лишь на боковине. Увы, Москва вынуждает нас парковать в упор к высокому мраморному бордюру, так что тереться приходится.

И тут, пожалуй, можно кинуть камешек в огород Ski-Trac S — достаточно мягкая у них боковина, может страдать от внешних факторов чуть больше, чем некоторые именитые «собратья». Некоторые царапины и потертости присутствуют. А остальные последствия первого сезона в анамнез внесет уже мастер.

Фото vtovzglyad.ru

Что сразу вносит позитивные нотки — так это отсутствие грыж и других фатальных повреждений: в область и в глушь машина выезжала, ямы ловила до пробоя подвески, но покрышки эти издевательства стоически пережили. Следовательно, «фундамент» — корд — крепкий. Вернее, стойкий.

Балансировочный стенд подсказывает, что общая геометрия «круглой» осталась в рамках дозволенного: необратимых изменений не диагностировано, крутить шину на диске в поиске нужного положения не пришлось, а количество грузиков не превышает «морального порога» в 50 г. Достойно!

Первые километры, не столько морозно-ледяные, сколько асфальтные и с лужами, подтверждают не только мастерство шиномонтажника, но и прошлогодние эмоции: Armstrong Ski-Trac S — шина совсем не шумная, а «держак» — все еще при ней, несмотря на тысячи пройденных по не всегда заснеженному покрытию километров.

Правда, на мокром асфальте результаты могли бы быть лучше, но, все же, обходится без откровенных ляпов. Вполне допустимо. Зато «стелет мягко», изнашивается медленно, держится уверенно, а эксплуатируется — комфортно. Будем, конечно, смотреть на дальнейшие показатели, но на данный момент — прям хорошо.

Фото vtovzglyad.ru

Результат, кстати, вполне ожидаемый. Начать стоит с того, что Armstrong Ski-Trac S разрабатывали люди, в зимней шине смыслящие: тот же коллектив, что долгие годы участвовал в проектировании покрышек так называемого скандинавского типа, предназначенных для холодных зим и езды по льду и укатанному снегу, для известных брендов.

Пункт под номером два — испытания в России, которые шины Armstrong прошли в феврале на Испытательном полигоне Северо-Восточного федерального университета на базе ТОР «Якутия». В тестировании принимали участие легковые автомобильные шины семи брендов производства Индонезии, Китая и России. По итогам SKI-TRAC S набрали максимальное количество баллов по совокупности оценочных критериев, таких как управляемость по льду и снегу, торможение по льду и снегу, сцепление по льду и снегу.

Многочисленные прошлогодние комментарии, в рамках которых шел спор про обоснованность использования шипованной резины — раз, неизвестных шин — два, не оправдались. Во-первых, «шип» показал себя весьма универсальным решением, позволяющим эксплуатацию не только в городе, но и за его пределами, где снежному покрову на асфальте уделяют куда меньше внимания.

Фото vtovzglyad.ru

Во-вторых, в уравнении цена-качество-имя последнее слагаемое сегодня крепко переоценено: на полке шинных магазинов уже есть продукты, которые, не имея сложившегося реноме в силу малого времени с момента знакомства, стоят куда дешевле именитых, однако в обычной гражданской эксплуатации им не сильно уступают.

И тут наступает тот самый неловкий момент, когда нужно дать самый честный ответ самому себе: а стоит ли переплачивать?