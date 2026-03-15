Бархатные поля: первое знакомство с российской покрышкой Gislaved One W

Каждый зимний сезон на рынке появляется несколько новых моделей шин. Но далеко не каждая из них вызывает потребительский интерес еще до начала продаж. Gislaved One W — российская покрышка, созданная специалистами НТЦ «Интайр», и именно этот факт особо привлекает внимание к новинке. Инженеры уверяют, что им удалось добиться редкого для «шиповок» сочетания уверенного поведения на асфальте и надежного сцепления на зимних покрытиях. Во время теста порталу «АвтоВзгляд» удалось понять, насколько эти заявления соответствуют действительности.

Испытания грядущей новинки рынка (Gislaved One W появится в продаже осенью 2026 года и будет доступна в 75 типоразмерах — от 16 до 22 дюймов) проходили в Челябинской области на дорогах общего пользования и замерзшем озере Калды. Условия для проверки резины получились максимально разнообразными: ледяная площадка, участки дорог с рыхлым снегом и многие километры зимнего асфальта.

Часть маршрута проходила по довольно приличной федеральной трассе, и состояние которой, и предсказуемая на вменяемом покрытии работа шины создавали полное ощущение контроля над машиной, что провоцировало на весьма активную езду. Так что временами приходилось «наступать на горло» водительским амбициям, сознательно сбрасывая скорость: зимняя дорога есть зимняя дорога, во чтобы не было обуто авто. Но на таких участках удалось понять, как шина ведет себя на асфальте, какую роль играют разные зоны протектора.

Направленный рисунок с диагональными каналами отводит воду и мокрый снег из пятна контакта, помогая шине сохранять устойчивость на зимнем покрытии. Но самое интересное скрыто в центре протектора: его центральная зона лишена шипов. Решение, позволяющее не только снизить шумность резины, но и обеспечить более плотное сцепление с покрытием. А всю «ледовую работу» берут на себя шипы, вынесенные к плечевым зонам протектора, где они максимально эффективно работают на льду и рыхлом снегу.

Сами шипы разработаны финской компанией специально для этой российской модели. Они получили облегченный корпус и сложную форму наконечника, что помогает улучшить контакт с ледяной поверхностью и повысить устойчивость «клыка» в протекторе. Да, на высоких скоростях характерный звук шипов все-таки появляется: увы, без этого не обходится ни одна шипованная шина. Однако этот неизбежный звуковой эффект не раздражает.

На сухом асфальте ощущается и типичная особенность мягкой зимней смеси резины — небольшая вязкость реакций в быстрых маневрах. Зато именно такая эластичность помогает шине сохранять сцепление с холодной дорогой.

Кстати сказать, любопытны не только конструктивные особенности новинки. У этой шины есть и необычная дизайнерская деталь, которая явно будет привлекать внимание коллег по потоку — название модели нанесено на боковине в специальном «бархатном» поле. Выглядит эффектно и неожиданно. Ну а в целом Gislaved One W показала себя как весьма достойная шина отечественного производства с понятным характером, уверенным поведением на асфальте и надежной работой на снегу и льду.