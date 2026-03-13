Для россиян почти на 10% подешевели летние автомобильные шины

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в феврале 2026-го летние шины для легковых автомобилей стали доступнее на 8,5%, если не брать в расчет премиальные модели. Средняя стоимость покрышки достигла отметки 9,8 тыс. рублей.

Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, в последний зимний месяц прошлого года за шину вышеупомянутого типа в нашей стране просили 10,7 тыс. целковых.

В свою очередь, непремиальная резина для зимнего сезона подорожала на 3,1%. Актуальный ценник составил 9,9 тыс. «деревянных» за штуку, хотя год назад средний прайс держался на уровне 9,6 тыс. Аналитики подчеркнули, что цены достигли пика в январе, тогда показатели дошли до 10,8 тыс. рублей. «Всесезонка» обесценилась на 1,5% за то же время. То есть за покрышку пришлось платить по 13,2 тыс. целковых.

С января по февраль 2026-го «липучка», напротив, выросла в цене на 9,1%. Стоимость летних шин упала на 5,3%, а зимних — на 9,1%.