Российскими производителями автомобильных шин заинтересовалась ФАС

Представители ФАС (Федеральная антимонопольная служба) обратились к отечественным шинным заводам с просьбой предоставить данные о производственных объемах и поставках продукции за прошлый год. Про статистику экспорта тоже не забыли.

Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ведомства. Уточняется, что его запросы поступили к производителям всех покрышек — не только для легковушек, но для легкогрузовых и грузовых машин.

Еще под прицел попала сельскохозяйственная и лесохозяйственная техника, а также промышленный, горный, строительный и прочий специальный транспорт. Аналогичная участь постигла предприятия, занимающиеся выпуском авиационных шин и резины, предназначенной для мотоциклов.

ФАС не скрывает, что столь масштабный запрос связан с желанием проанализировать степень конкуренции на отечественном рынке. Полученный массив информации даст возможность определить, где именно требуются меры антимонопольного регулирования.

