Жеванный борт: длительный тест летних шин Ikon Character Eco

Словосочетание «шины отечественного производства» у многих россиян до сих пор вызывает аллергическую реакцию, и они готовы переплачивать сумасшедшие деньжищи за чисто европейские или японские покрышки. Однако в последнее время автомобилисты все чаще сталкиваются с проблемой, когда импортная продукция не выдерживает вообще никакой критики. И вот в чем нюанс...

Почему сегодня даже премиальные импортные шины лучше обходить за версту

При перевозке шин более половины объема любого контейнера занимает воздух. А учитывая дороговизну логистики, иные поставщики резины, понятное дело, стараются сэкономить, идя на откровенную порчу товара. В частности, перед погрузкой запихивают одну шину меньшей размерности внутрь другой радиусом побольше. Правда, идеальной совместимости не бывает, поэтому обе покрышки от такой перевозки деформируются друг от друга: одну сжимает, другую — распирает.

Или еще один способ — умеренное прессование резины, когда 4 шины, прижатые друг к дружке при помощи пресса, по объему занимают место, как непрессованные 3 штуки. Доводилось видеть и квадратные колеса. Так же с помощью специального оборудования покрышку равномерно сжимают с четырех сторон, благодаря чему существенно уменьшается ее объем.

Когда же такие покрышки приезжают в Россию, их разнорабочие руками расправляют, после чего укладывают на склад и отправляют по торговым точкам. При покупке следы от былой деформации себя никак не проявят, но вот на шиномонтаже, а уж тем более при дальнейшей эксплуатации вы, как говорится, отхлебнете горя по полной программе.

Ведь при таком варварском способе перевозки страдает корд покрышки. В некотором смысле он становится жеванным, неоднородным и отбалансировать такое колесо будет ой как непросто. К тому же, если корд в результате «прессинга» сильно «поплыл», то избавиться от биения и бокового качения с помощью навешанных на диск грузов вообще не получится. И что же в сухом остатке?

За без приувеличения огромные деньги куплен комплект родной импортной резины, ездить на которой не только не комфортно, но и опасно! Так не лучше ли приобрести шины российского производства, которые гарантировано не подвергаются вышеописанным экзекуциям при перевозке, да и по составу резины и технологиям производства вообще неотличимы от зарубежных аналогов.

Взять, к примеру, покрышки Ikon, которые выпускаются на заводе, некогда принадлежавшем Nokian. Технологическая цепочка, оборудование, сырье, контроль качества... Все осталось без изменения со времен финнов. И смена имени вообще никак не отразилась на качестве продукта. В чем мы убедились лично, откатав весь прошлый летний сезон на шинах Ikon Character Eco в размерности 215/55 R16, которые полностью идентичны культовым Nokian Nordman SX3.

Это шины с ассиметричным рисунком протектора. Переменный шаг блоков обеспечивает им отличные разгонно-тормозные свойства, а также снижает шумность. Кстати, для акустического комфорта на боковых кромках каналов покрышки есть фирменные выемки, которые минимизируют завихрения воздуха.

Короче говоря, откатав на этой резине полный прошлый сезон однозначно можем сказать, что это одни из самых тихих покрышек в своем классе. Даже при езде по ровному, свежеуложенному асфальту гула от колес нет.

Три опорных ребра отвечают за курсовую устойчивость и, надо отдать должное, что на покрытии любого качества шины превосходно держат дорогу, автомобиль не «плавает» из стороны в сторону, а идет словно по рельсам. Чтобы машина уверенно проходила повороты, наружную плечевую зону производитель сделал закрытого типа с мостообразными перемычками.

Глубокие самоочищающиеся каналы на поверхности протектора, соединенные с внутренней плечевой зоной открытого типа, обеспечивают надежную защиту от аквапланирования. И езда в дождливую погоду на этой резине по факту мало чем отличается от движения по сухому асфальту.

Еще одна немаловажная характеристика, красноречиво свидетельствующая о качестве покрышек — износостойкость. Резиновая смесь Ikon Character Eco одновременно эластичная — у автомобиля на этих покрышка становится очень плавным ход) и прочная.

Достаточно сказать, что за 7 месяцев эксплуатации в прошлом году мы не получили ни одного прокола, и почти за 6000 километров пробега остаточная величина протектора на задних колесах осталась такой же, как была на момент начала эксплуатации, а передние колеса потеряли около 0,5 мм. Случались, как водится, и попадания в приличные ямы, но никаких намеков на грыжи на боковых стенках.

Character Eco прекрасно перезимовали в холодном гараже, осмотр показал, что резина не потрескалась, не потеряла свою эластичности. Самое время продолжить длительные испытания этих покрышек, а в конце сезона мы обязательно расскажем, как колеса пережили очередное лето.