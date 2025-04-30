Недорого и несложно: как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи

Как известно, картинка с камеры заднего вида или линии динамической разметки автомобиля — это удобно, практично, функционально. Однако основная проблема этого распространенного уже девайса — скорость, с которой устройство залепляет грязью. На дорогих немецких машинах камера «пряталась» во время движения, защищаясь от потоков разных дорожных субстанций, но так было далеко не у всех. И решение этой извечной беды уже придумали, что отрадно, отечественные «самоделкины». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Камера заднего вида — опция, конечно, не Бог весть какая, есть уже на значительной части современных ТС, а где нет — сегодня легко поставить. И магнитолы, и зеркала заднего вида с экранами, куда можно вывести картинку, продаются уже совсем недорого, так что дооснастить свою машину подобной «фичей» — дело решаемое.

Инсталлировать «гаджет» уда проще, чем найти способ оставить его чистым: направления у нас сомнительные, погода изменчива, так что положиться на современную электронику получается не всегда. Порой, сначала приходится выходить из машины и вытирать камеру тривиальной тряпкой. И это, мягко говоря, раздражает.

Немцы придумали для этой цели очень крутую доработку: на некоторых моделях они сделали камеру выдвижной, позволяя ей большую часть времени быть скрытой в недрах багажника. Выглядит потрясающе, да и действует — выше всех похвал. Но как дооснастить свой автомобиль подробной доработкой? Резать крышку грузового отсека? Кустарно и недолговечно.

Фото портала АвтоВзгляд.

Искать решение на других рынках? Долго и дорого. Да и результат — не прогнозируем. Например, на корейских и японских автомобилях такие «штуки» не практиковались в массовом понимании. Китайцы, как ни странно, тоже молчат: им подобные беды неведомы, слишком мало осадков и снегопадов выпадают на долю Поднебесной.

Решение, что немаловажно, реализовали в России. Как оказалось, все намного проще, чем кажется: для долгого содержания «визора» в чистоте, его не надо никуда прятать, а нужно лишь прикрыть специальным колпаком, который будет убираться приводом в тот момент, когда водитель включает заднюю передачу.

Сформулировано — сделано: под каждую популярную модель собрали свой набор, позволяющий установить защиту с приводом буквально в штатные места. Работу, кстати, довольно легко выполнить самостоятельно, инструкция есть, а можно отдать на откуп мастерам. Установка «во дворе» занимает около часа и особого искусства не требует.

Сам же набор, в котором есть все необходимое, включая запасные болты, стоит около 9000 рублей, что по нынешним меркам вполне адекватно. Интересно, конечно, сколько проживет привод в наших условиях, но в целом решение выглядит аккуратным, продуманным и технологичным. Более того, вполне разумным. Так что имеет смысл задуматься и реализовать для себя.