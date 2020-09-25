Почему нельзя затягивать с удалением битумных пятен с кузова авто

Строительство новых дорог автовладельцы поддерживают, а вот с брызгами битума, которые оседают на лакокрасочном покрытии кузова машины при проезде «свежеукатанного» участка, автолюбителям приходится бороться! Причем в этой борьбе важно действовать оперативно. Чем свежее битумное пятно, тем проще его удалить.

А все потому, что на всех без исключения поверхностях, в том числе на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля (вне зависимости от его типа), имеются микротрещины, микроцарапины, микропоры, в которые и проникает битум. Стоит упустить момент и дать ему засохнуть (хуже — запечься на солнце) и, можно сказать, лакокрасочное покрытие испорчено, особенно, если оно светлое.

Битум до того въедается в лак, что оттереть его даже самыми сильными растворителями не получится, останется желтоватое пятно. Вот почему важно не откладывать дело в долгий ящик. Увы, но жизнь диктует свои правила. В большинстве случаев борьба с загрязнениями откладывается на потом, либо они замечаются не сразу.