Почему нельзя затягивать с удалением битумных пятен с кузова авто

Строительство новых дорог автовладельцы поддерживают, а вот с брызгами битума, которые оседают на лакокрасочном покрытии кузова машины при проезде «свежеукатанного» участка, автолюбителям приходится бороться! Причем в этой борьбе важно действовать оперативно. Чем свежее битумное пятно, тем проще его удалить.
А все потому, что на всех без исключения поверхностях, в том числе на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля (вне зависимости от его типа), имеются микротрещины, микроцарапины, микропоры, в которые и проникает битум. Стоит упустить момент и дать ему засохнуть (хуже — запечься на солнце) и, можно сказать, лакокрасочное покрытие испорчено, особенно, если оно светлое.
Битум до того въедается в лак, что оттереть его даже самыми сильными растворителями не получится, останется желтоватое пятно. Вот почему важно не откладывать дело в долгий ящик. Увы, но жизнь диктует свои правила. В большинстве случаев борьба с загрязнениями откладывается на потом, либо они замечаются не сразу.
Чтобы удалить засохший битум необходимо использовать мощные средства. Диванные эксперты тут же посоветуют вам растворители, в частности, уайт-спирит, мол, зачем платить за специальные очистители, когда все можно сделать за сущие копейки? И правда — растворители смывают битум неплохо, но после них на лакокрасочном покрытии, могут остаться мутные пятна, которые впоследствии можно убрать только профессиональной полировкой. Кроме того, их запах оставляет желать лучшего.
Дело в том, что тот же уайт-спирит бывает разным — чистым или с содержанием таких токсичных веществ, как толуол, ксилол и иных химических соединений и примесей. Их количество зависит от степени очистки растворителя. Именно примеси оказывают негативное воздействие на лакокрасочное покрытие кузова, хромированные, пластиковые, резиновые детали и элементы декора. Соответственно, гарантий того, что купив в хозяйственном магазине растворитель, вы собственноручно не навредите своему автомобилю, никаких нет.
Именно поэтому безопаснее для кузова и собственных нервов отдавать предпочтение специализированным средствам, например, таким, как очиститель битумных пятен от ASTROhim. Этот состав широко используется в среде профессионалов, среди которых автомойки и детейлинг-студии. Тем не менее, купив в автомагазине, использовать его можно и самостоятельно, тем самым сэкономив не лишний рубль семейного бюджета.
Как утверждают эксперты, помимо хороших очищающих свойств, у астрохимовского препарата есть также другая особенность — после его использования мыть машину не обязательно. Все объясняется просто, он содержит комплекс специальных поверхностно-активных добавок, которые способствуют быстрому удалению загрязнений и нейтрализуют воздействие растворителя. Собственно, потому посещать автомойку после использования средства не придется, при этом лакокрасочное покрытие и все деликатные поверхности останутся невредимы.
Итак, прежде чем проголосовать рублем за выбор очищающего средства, будет это растворитель, купленный в соседнем хозмаркете, или специализированная жидкость помните — безопасность превыше всего.