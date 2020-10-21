Рекомендации по выбору масел для спецтехники, к которым стоит прислушаться

На балансе транспортных компаний и эксплуатирующих организаций могут стоять самые разные типы техники — магистральные тягачи с прицепами и полуприцепами различного назначения, развозные грузовики, всевозможные спецмашины, «каблуки» и пикапы департамента обеспечения, вспомогательная спецтехника — вилочный погрузчик, который задействован на собственном складе и т. д. Не мудрено, что обеспечение хозяйства смазочными материалами и, в частности, моторными маслами, является непростой задачей, которая осложнена еще и требованиями по минимизации номенклатурной группы, оптимизации сроков ТО, затрат на учет смазочных материалов, снижению объемов хранимых запасов…. Иными словами, мы говорим о комплексе задач, решить которые могут только грамотные специалисты в распоряжении которых должна быть достаточно широкая линейка масел, обладающих различными свойствами и качествами. Почему это так, а не иначе, покажем на примере продукции старейшего (более 160 лет!) производителя смазочных материалов — MEGUIN. Для справки, название фирмы произошло от имени ее основателя — Густава Мегуина. Линейка масел, включающая в себя продукты для коммерческого транспорта, специальной, сельскохозяйственной техники, а также промышленности, изготавливается на оснащенном по последнему слову техники предприятии, расположенном в городе Саарлюис (Германия). Этим, в частности, гарантируется безупречное качество продукции и строгое соответствие каждого из масел его рецептуре.
Для большинства парков
Итак, возьмем парк коммерческой техники, основу которого составляют самые массовые для России грузовики, соответствующие экологическому классу Евро 3 и Евро 4 и не имеющие сложных систем очистки выхлопных газов, которые включают, например, сажевые фильтры. Речь идет, прежде всего, об отечественной технике — «КАМАЗ» (с отечественными и импортными моторами) и представителях так называемой «Большой европейской семерки» — Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Scania, IVECO, Renault, DAF возрастом 6—7 лет и старше. Из линейки MEGUIN для данных транспортных средств оптимальным будет масло Megol Motorenoil Super Leichtlauf FAMO R, которое имеет самый востребованный параметр вязкости SAE 10W-40 и спецификации ACEA (E7, A3/B4), API (CI-4/SL). Его же можно будет использовать и для заливки в моторы широко растиражированных отечественных малотоннажников «ГАЗ» («ГАЗель», «Соболь», «Баргузин») с бензиновыми и дизельными моторами, а также более «свежих» средне и крупнотоннажных автомобилей, не оснащаемых сажевыми фильтрами. Словом, одно масло может закрыть потребности среднестатистического, разномарочного грузового парка.
Для техники с большим пробегом
Если на балансе автопредприятия стоят машины с большими пробегами — более миллиона километров, моторы которых порядком изношены и зазоры в парах трения имеют значения близкие к максимально допустимым, то потребуются более вязкие масла, которые позволят продлить срок службы ДВС и отсрочить их капитальный ремонт. В этом случае оптимальным вариантом будет Megol Motorenoel Top Trans R SAE 15W-40 (ACEA A3/B4, E7, — API CI-4/SL). Данный продукт по рекомендациям к применению аналогичен описанному выше. Однако он имеет дополнительно допуски Caterpillar ECF-1-a, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20076/ 77/ 78, что позволяет использовать масло также в моторах американских грузовиков и ряда спецмашин.
Несмотря на то, что численность американских «траков» на российских дорогах за последние годы значительно сократилась, а поставки б/у техники упали до минимума, «живых» машин еще много. Следовательно, их владельцам также нужно предложить оптимальное масло для заливки в моторы.
Идем дальше. Как показала статистика продаж, рассматриваемое масло пользуется хорошим спросом у эксплуатирующих организаций, на балансе которых стоит дорожно-строительная и специальная техника, в частности асфальтоукладчики. Дело все в том, что более вязкое масло обеспечивает хорошую защиту пар трения в предельных температурных режимах работы ДВС.
Для тех, кто вынужден увеличивать интервалы между ТО, в том числе при использовании сернистого топлива
Специально для парков, техника которых по ряду причин не может обслуживаться в установленные сроки и имеет место быть переработка, хорошим вариантом станет применение моторного масла Megol Motorenoil UHPD Long Drain R (SAE 10W-40). У данного продукта довольно высокое щелочное число (15,96 мг КОН/г), что позволяет маслу эффективно сопротивляться окислительным процессам, которые возникают при работе мотора на топливе несоответствующего класса качества, например, с большим содержанием серы. Увы, не всегда экологический класс горючего, отпускаемого на АЗС, соответствует сопроводительным на него документам. Следовательно, рассматриваемое нами масло будет весьма актуально для перевозчиков, которые работают в регионах, где с качеством топлива бывают проблемы. В этом случае мы говорим не о продлении интервалов ТО, а о сохранении стандартных нормативов, но уже с гарантией того, что масло будет обеспечивать защиту силового агрегата. Если же транспортная компания жестко привязывает заправку техники к сетевым АЗС, которые ревностно следят за качеством реализуемого топлива, то масло Megol Motorenoil UHPD Long Drain R позволит не терять заказы и не проводить ТО на стороне, лишь незначительно выходя за рамки установленного интервала ТО без риска навредить мотору. Заложенный в масло запас прочности по пакету присадок и основе позволит это сделать. Также отметим, что рассматриваемый нами продукт будет интересен и владельцам спецтехники, которая работает на удаленных объектах, например лесозаготовительных делянках, куда для проведения ТО машин приезжает специальная бригада. Накладки могут случиться по самым разным причинам, а останавливать работу на объекте нельзя.
Для грузовиков и спецмашин экологических классов Евро 2 и ниже
Разумеется, в активе компании MEGUIN есть и масла, обладающие иными свойствами и характеристиками. Оптимальный продукт можно подобрать для любого — как по возрасту так и по составу парка техники с учетом условий — климатических и дорожных, работы грузовиков. Специалисты представительства оказывают полную поддержку транспортных компаний и эксплуатирующих организаций как в выборе смазочных материалов, так и оптимизации интервалов проведения технического обслуживания техники (по износу масла), чтодополнительно даст экономию и снижение эксплуатационных расходов. Примеров такого взаимодействия — масса. А значит, у нас будет еще повод вернуться к теме выбора смазочных материалов. Следите за публикациями!