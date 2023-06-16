Правильный шаг к дефициту: поддельного моторного масла в России станет меньше

Фото globallookpress.com
Ни один из сегментов около автомобильного рынка не подвергся столь масштабным волнам подделок и контрафакта, как моторные масла. По заявлениям участников и активных игроков, более половины лубрикантов на полках магазинов изготовлена подпольно. Под угрозой оказались и СТО, и официальные дилеры, и простые водители, поэтому решили проблему пусть и не очень оперативно, зато на государственном уровне.
Эдуард Раскин

Массовый исход официальных поставщиков, блокировка поставок и разрыв действующих соглашений привели к массовому появлению на отечественном рынке несметного количества «левых» моторных смазок. Причем огромное многие продавцы даже не знают, что они продают контрафакт: закупленные в Армении, Грузии и Казахстане под видом параллельного импорта составы оказывались подделкой, привезенной туда же из России, а уже после вывезенные обратно к нам под видом «фирмы». Оборот подделок достиг настолько высокого уровня, что к решению вопроса привлекли государство.

Результатом стала заявленная на ПМЭФ−2023 маркировка моторных масел по образу и подобию уже многих изделий. Для покупателя «наклейка» будет определенной гарантией покупки именно того товара, что заявлен на этикетке, а вот для бизнеса ситуация несколько хуже. Во-первых, маркировка так или иначе приведет к появлению дефицита, как минимум, на первых порах. Могут пропасть некоторые виды фасовок. А во-вторых, увеличится количество проверок, которые, несмотря на требование президента, продолжают кошмарить продавцов повсеместно. Причем как яростных нарушителей, так и вполне законопослушный бизнес. Перегибы на местах — фирменная черта России.

Фото: kabarbengkel.com

Для простого же автомобилиста эта новость означает ровно одно: не сегодня, так завтра может возникнуть нехватка столь необходимого для эксплуатации автомобиля «расходника», как моторное масло. Более того, маркировка автоматически приведет к увеличению цены — новое оборудование, зарплату сотрудникам и прочие накладные расходы «покроет» покупатель.

И еще явно снизится количество предложений «серого импорта», который целиком и полностью уйдет в тень. Проще говоря, любимые моторные масла уже нельзя будет купить в магазине, так что придется довериться частным продавцам на досках бесплатных объявлений. Альтернатива — отечественные составы, которые, откровенно говоря, уже давно не уступают многим импортным аналогам, или проверенные каналы покупки. Например, на привычном СТО, где бочковое масло зачастую можно приобрести «на розлив».

двигатель, кризис, моторное масло
16 июня 2023
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