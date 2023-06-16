Правильный шаг к дефициту: поддельного моторного масла в России станет меньше

Массовый исход официальных поставщиков, блокировка поставок и разрыв действующих соглашений привели к массовому появлению на отечественном рынке несметного количества «левых» моторных смазок. Причем огромное многие продавцы даже не знают, что они продают контрафакт: закупленные в Армении, Грузии и Казахстане под видом параллельного импорта составы оказывались подделкой, привезенной туда же из России, а уже после вывезенные обратно к нам под видом «фирмы». Оборот подделок достиг настолько высокого уровня, что к решению вопроса привлекли государство.

Результатом стала заявленная на ПМЭФ−2023 маркировка моторных масел по образу и подобию уже многих изделий. Для покупателя «наклейка» будет определенной гарантией покупки именно того товара, что заявлен на этикетке, а вот для бизнеса ситуация несколько хуже. Во-первых, маркировка так или иначе приведет к появлению дефицита, как минимум, на первых порах. Могут пропасть некоторые виды фасовок. А во-вторых, увеличится количество проверок, которые, несмотря на требование президента, продолжают кошмарить продавцов повсеместно. Причем как яростных нарушителей, так и вполне законопослушный бизнес. Перегибы на местах — фирменная черта России.