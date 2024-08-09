Моторные масла, произведенные в России, признали в ACEA

Компания Rolf Lubricants, которая в 2023 году локализовала производство своих моторных масел в России, на днях получила официальное подтверждение от ACEA о соответствии стандарту A5/B5 двух своих продуктов из линейки Ultra: 5W-30 ACEA A5/B5 API SP и 0W-40 A3/B4 API SP. Об этом сообщила пресс-служба компании. Вся данная линейка создана на основе базовых компонентов из газа по технологии Gas-to-Liquid (GTL) c использованием полиальфаолефинов (РАО) и пакета присадок Infineum.
АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) объединяет 14 крупнейших в Европе производителей легковых автомобилей, грузовиков, микроавтобусов, автобусов и сотрудничает с 30 европейскими национальными автомобильными ассоциациями.
Классификация моторных масел по ACEA для двигателей производителей, входящих в данную организацию, сегодня является одной из самых подробных и важных, особенно для новейших автомобилей. Соответствие стандарту АСЕА A5/B5 означает, что моторные масла разработаны и произведены с учётом последних требований производителей автотранспорта и могут применяться, в частности, в форсированных бензиновых и дизельных моторах современных легковых автомобилей, требующих данного уровня свойств смазочных материалов.