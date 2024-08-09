Моторные масла, произведенные в России, признали в ACEA

С введением системы санкций российские производители моторных масел столкнулись с проблемой: сертификаты соответствия, официально полученные ранее для их продукции от таких международных организаций, как API, ACEA и ILSAC, были аннулированы. Кроме того, практически невозможным стало получение новых одобрений. И даже, если нашим производителям удается сделать качественное моторное масло, соответствующее необходимым требованиям производителя автомобиля, то далеко не все могут получить официальное подтверждение, так называемый допуск. Но, как выясняется, возможности для производимых в России смазочных материалов быть признанными международными организациями существуют.

Компания Rolf Lubricants, которая в 2023 году локализовала производство своих моторных масел в России, на днях получила официальное подтверждение от ACEA о соответствии стандарту A5/B5 двух своих продуктов из линейки Ultra: 5W-30 ACEA A5/B5 API SP и 0W-40 A3/B4 API SP. Об этом сообщила пресс-служба компании. Вся данная линейка создана на основе базовых компонентов из газа по технологии Gas-to-Liquid (GTL) c использованием полиальфаолефинов (РАО) и пакета присадок Infineum.

АСЕА (Ассоциация Европейских Производителей Автомобилей) объединяет 14 крупнейших в Европе производителей легковых автомобилей, грузовиков, микроавтобусов, автобусов и сотрудничает с 30 европейскими национальными автомобильными ассоциациями.