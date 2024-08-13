Год мертвых движков: к чему привело появление в России новых моторных масел

Минувший 2023 год прошел под эгидой появления в нашей стране новых моторных масел: турецких, азиатских и других «дружественных», сменивших откровенную «паленку», которой весь 2022 год торговали под хорошо знакомыми водителям марками. И как бы ни хотелось оптимистично рассказать про полновесную альтернативу, не выйдет: практика говорит об обратном. С подробностями — портал «АвтоВзгляд», пообщавшийся с экспертами.

Качественное моторное масло, соответствующее заявленным заводом-изготовителем параметрам — залог долгой и славной работы любого двигателя внутреннего сгорания. Меняй вовремя и бед не знай. Да только вот в жизни каждого мотора случаются эксперименты: иногда автовладельцу не хватает острых ощущений, а иногда это происходит вынужденно. И 2022, и 2023 годы стали временем, когда многим пришлось переходить с изученных и годами проверенных составов на какие-то новые, о которых по факту было ничего не известно. Одним повезло, масло оказалось достойным, а другим — нет. Причем последних было намного больше.

И подделка, и технически неподходящая «жижа» тяжко сказались на судьбе ДВС: что для форсированных и оттого хрупких современных, что для старых изношенных такие «перегибы» стали «последней каплей». Кивающие на отечественные масла должны вспомнить цены, по которым родные нефтяные компании продавали свои продукты, а ценители «фирмы» — количество контрафакта, попадавшего даже на полки проверенных магазинов. Одним словом, удача сопутствовала немногим: огромное количество двигателей внутреннего сгорания «приехало» именно по причине некачественного или неподходящего моторного масла. Подтверждают эту грустную новость и специалисты.

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Технический специалист сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной» Максим Затимов описал порталу «АвтоВзгляд» происходящие на российском рынке подержанных автомобилей процессы так:

«Точно кто-то из коллег подметил, что 2023-й стал годом падения моторов из-за некачественного или неподходящего моторного масла. И действительно, таким и стал: ни прибавить, ни убавить. Весь прошлый год к нам привозили автомобили, у которых проблемы произошли с самым дорогим узлом — с двигателем. Причем машины приезжали с очень разными агрегатами: с простенькими старыми, «наевшимися» и павшими смертью храбрых, и новыми современными, у которых то самое масло, залитое по совету продавца или некомпетентного специалиста, привело к поломке на крошечном пробеге.

И то, и другое — переборка. Причем в случае последних — зачастую сказочно дорогая по причине высокой стоимости запчастей. Перебрать двигатель на новых деталях сегодня вообще почти невозможно: нет этих деталей — приходится искать подержанные, но в хорошем состоянии. Восстанавливать. И таких случаев — десятки. А причина, собственно говоря, одна — моторное масло", — подытожил эксперт.