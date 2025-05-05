Эксперт подсказал, какое моторное масло выбрать в регионах с плохим топливом

Не секрет, что во многих российских регионах есть некоторые проблемы с качеством топлива на заправках. А потому тем водителям, что сомневаются в горючке, следует уделить особое внимание моторному маслу — выбрать правильный продукт, способный защитить двигатель в таких условиях. А каким именно лубрикантам стоит отдавать предпочтение, рассказал эксперт.

Если горючка не очень качественная, двигателю нужна дополнительная защита

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев объяснил, что плохое горючее при сгорании образует повышенное количество вредных отложений — сажи, шлама и кислотных соединений. Эти вещества смешиваются с маслом, ускоряя его старение. В результате смазка густеет, теряет защитные свойства и может забивать масляные каналы, что ведет к ухудшению работы двигателя.

Для таких условий важно выбирать масло с улучшенными характеристиками. Синтетические составы предпочтительнее — они лучше противостоят окислению и высоким температурам. Ключевые параметры: термостабильность, щелочное число (TBN от 10) и моющие свойства. Для бензиновых моторов подойдут стандарты ACEA A3/B4 или API SN, для дизелей — ACEA E4/E7.

Экономия на качестве масла при использовании сомнительного топлива — плохая идея. Правильно подобранная смазка поможет нейтрализовать вредное воздействие, защитит двигатель от преждевременного износа и продлит его ресурс, говорит эксперт.