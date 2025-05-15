Городской цикл езды: экономия топлива или грядущий капремонт мотора

Жизнь в большом городе превращает автомобиль в заложника бесконечных пробок. Ежедневно теряя время на толчею в дорожных заторах, владельцы таких машин даже не подозревают, что подобного рода движение губительно для двигателя. Не зря ведь автослесари утверждают, что гиподинамия для мотора так же вредна, как и для человека. Почему так происходит, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Городской ритм езды диктует водителям свои правила: короткие поездки, вечные пробки и мотор, который значительную часть времени работает вхолостую. С другой стороны, что может быть безобиднее для автомобиля, чем неспешное движение в потоке? Однако именно такой режим эксплуатации — один из самых губительных для двигателя. Почему же городской цикл движения — это серьезный стресс для двигателя внутреннего сгорания?

Начнем с ресурса современных силовых агрегатов. Они, напомним, рассчитаны на довольно солидный пробег — от 150 000 км и более. Но этот ресурс заявлен для нормальных, скажем так, усредненных условий эксплуатации, предполагающих равномерные нагрузки, полноценный прогрев движка и отвод избыточного тепла, стабильное использование качественной смазки.

Между тем, в жару в дорожных пробках мотор перегревается, а зимой, наоборот, часто страдает от недостаточного прогрева. Масло не успевает выйти на рабочую температуру, его вязкость остается слишком высокой, и оно хуже проникает в узкие каналы системы смазки. Другой негативный момент — конденсат. Из-за частых остановок в картере постепенно скапливается влага, которая смешивается с лубрикантом, образуя эмульсию и ухудшая его защитные свойства.

Фото: istanbul.tips

Кроме того, в заторах движок нередко испытывает масляное голодание. Это когда при работе на холостых оборотах давление масла падает, а его циркуляция замедляется, что увеличивает трение в критически важных узлах.

Отметим, что все эти аспекты давно известны автопроизводителям и они даже пытаются бороться с указанными «пробочными» проблемами. Например, одним из способов, получивших массовое внедрение на Западе, является системы Start/Stop. Они автоматически глушат двигатель при остановке и запускают его снова, как только водитель нажимает педаль тормоза.

Главный плюс «старт-стопной» технологии — снижение расхода топлива в пробках, достигающее порой до 10%. Однако, как показывает сервисная практика, эта экономия частенько оборачивается куда более крупными издержками, связанными с возникающими поломками силового агрегата из-за проблем со смазкой. Напомним, что при каждом отключении мотора масло стекает в поддон, и при следующем запуске детали цилиндро-поршневой группы в первые секунды работают «на сухую». Кроме того, экспертами фиксируются повышенные нагрузки на ГРМ и вкладыши, что особенно критично для турбированных моторов.

Фото производителя.

Учитывая перечисленные факторы риска, специалисты сервис-центров рекомендуют водителям, которым часто приходится ездить в городском цикле, тщательно подходить к выбору моторного масла. Для таких условий эксплуатации требуются лубриканты с улучшенными противоизносными присадками и малой вязкостью для быстрого поступления к деталям при холодном запуске. Кроме того, нужно своевременно менять масло. Не забывайте, что из-за конденсата или неполного прогрева мотора оно стареет быстрее, чем предусмотрено инструкцией.

Из числа современных лубрикантов, рекомендованных для трафика мегаполиса, можно выделить немецкие масла Bizol Green Oil+. Они разработаны с использованием синтетической основы по «бензиновым» и «дизельным» спецификациям ведущих европейских и американских автоконцернов. Смазки отличает применение ряда фирменных инноваций, обеспечивающих стабильность параметров при городском цикле езды.

Например, это технология W-guard, защищающая детали клапанного механизма, а также цепь ГРМ и поршневые кольца от «сухого» трения. Или скажем, технология 2D Surface Gel, позволяющая поддерживать на деталях постоянную толщину смазочной пленки во время длительного толкания в уличных пробках. Отметим, что масла Green Oil+ уже неплохо показали себя в непростых условиях эксплуатации России, причем в разных регионах нашей страны.