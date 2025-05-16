Контрафактное моторное масло: сколько его сейчас на российском рынке

По данным экспертных исследований, сегодня поддельные автокомпоненты и смазочные материалы поступают в продажу не только через интернет или розничные торговые точки, но и через некоторые профессиональные автосервисы. Как можно избежать покупки контрафакта, выяснял портал «АвтоВзгляд».

Как не нарваться в магазине или в автосервисе на поддельную смазку для двигателя

Даже по приблизительным оценкам ряда независимых аналитических агентств, не менее трети жалоб специалистов сервисных автоцентров приходится на поддельные масла и некачественное топливо. Еще 15% критических отзывов связано с различными типами фильтров. То есть, фактически, на самые ходовые расходники приходится почти половина всех фиксируемых подделок.

Именно поэтому боятся контрафакта и многие владельцы личных автомобилей. Три четверти опрошенных пользователей опасаются, что на их машины в процессе ремонта могут установить поддельные или, что еще хуже, подержанные запчасти. Такие опасения вполне оправданы, ведь очевидно, что риски применения таких автокомпонентов высоки.

Связаны они в первую очередь с тем, что отследить качество поставляемых на рынок запчастей и расходных материалов крайне сложно. Никаких инструментов государственного контроля по указанным группам автокомпонентов, увы, пока не предусмотрено. А это значит, что в реальности в продажу поступает значительно больше подделок, чем выявляют профессионалы данного сегмента авторынка.

Фото: globallookpress.com

Как отмечают эксперты, в особой зоне риска — запчасти, выпускаемые для массовых моделей. К ним, например, следует отнести популярные на нашем рынке иномарки из Азии и Европы, в частности, Toyota RAV4, VW Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio. Что касается расходников, то здесь, в первую очередь, подделывают комплектующие премиум-брендов, покинувших российский рынок после начала известных событий.

Например, это фильтры Mann, амортизаторы KYB, ремни Gates, свечи зажигания Denso и т.п. Не менее пафосно представлен контрафакт и в сегменте смазочных материалов, где специалисты частенько выявляют некондицию, замаскированную под логотипы таких известных марок, как Mobil, Castrol, Shell.

Как видим, отечественный рынок автозапчастей и расходников — зона повышенного риска. Поэтому эксперты советуют: чтобы снизить вероятность «попадания» на контрафакт до минимума, надо следовать простым правилам. Прежде всего, обращаться к проверенным поставщикам. Очевидно, что крупные автодилеры и официальные сервисы, дорожащие своей репутацией, вряд ли будут торговать поддельной продукцией.

Во-вторых, не нужно гнаться за дешевизной. Помните — если предложение по цене на 30-50% ниже среднерыночного, это повод насторожиться. Впрочем, если говорить о маслах, то данный аспект касается лишь лубрикантов отмеченных выше западных брендов.

Фото производителя.

Напомним, что в рознице уже есть высокотехнологичные и более доступные моторные смазки из ОАЭ или Турции.

При этом, что весьма актуально для России, масла из стран Ближнего Востока гарантированно не подделывают, поскольку это просто не выгодно для мошенников.

Сказанное можно продемонстрировать на примере лубрикантов для автомобилей FIAT, а также французских Peugeot и Citroёn. По оценкам экспертов, таких ТС в нашей стране рынке сегодня насчитывается несколько миллионов. И для всей этой европейской технике подобрать качественную смазку труда не составляет.

Например, если требуется такая востребованная спецификация, как 5W-30, то для «французов» и «итальянцев» идеально подойдет специально разработанное для них синтетическое моторное масло Primus PG-LA 5W-30 турецкой марки Lubex. Этот оригинальный продукт подходит не только под бензиновые или дизельные моторы, но и под двигатели стандарта «Евро-4» и «Евро-5», работающие на газовом топливе.