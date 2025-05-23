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API SQ вместо API SP, или Кому нужен очередной стандарт моторных масел

Чем примечательна новая спецификация смазок для двигателей

Автоиндустрия не стоит на месте — ужесточаются экологические нормы, растет мощность двигателей, а технологии защиты от износа требуют более совершенных решений. Так, совсем недавно Американский институт нефти (API) внедрил новый стандарт моторных масел — SQ, пришедший на смену SP. Что скрывается за этой аббревиатурой и почему автовладельцам стоит обратить на нее внимание, разобрался портал «АвтоВзгляд».

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Автор
Иван Флягин

Изображение API SQ вместо API SP, или Кому нужен очередной стандарт моторных масел

Напомним, что API SP, введенный в 2020 году, был ответом на вызовы в развитии таких систем современных двигателей как турбонаддув, системы изменения фаз газораспределения, гибридные силовые установки. Однако за четыре года технологии шагнули дальше.

Новый API SQ — не просто очередная буква в алфавите классификации, а значительный шаг вперед по защите силовых агрегатов и экологии. Прежде всего, в борьбе с усиленным износом. Ведь современные моторы работают в жестких условиях: высокие температуры, малые объемы смазки, частые старты и остановки (особенно у гибридов).

Так вот, API SQ улучшает защиту от износа в критических узлах, таких как цепь ГРМ (ранние версии масел SP иногда не справлялись с ее защитой), турбокомпрессоры (температуры выше 1000°C требуют устойчивости к окислению) и поршневая группа, где применение лубрикантов нового стандарта уменьшает риск задиров даже при экстремальных нагрузках.

Кроме того, стандарт SQ учитывает рост доли гибридов и электромобилей с ДВС-генераторами. В таких двигателях масло реже прогревается до рабочих температур, что провоцирует конденсацию влаги и кислот. API SQ лучше нейтрализует возникающие побочные продукты сгорания, продлевая ресурс мотора.

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Учтено в новом стандарте и перманентное ужесточение экологических требований. В частности, применение API SQ снижает испаряемость масла, уменьшая загрязнение через систему вентиляции картера. Также улучшена энергосберегающая формула, что помогает экономить топливо (до 1,5% по сравнению с SP).

Ну, а кому же из автовладельцев стоит обратить внимание на новый стандарт? Оказывается, таковых даже в России немало. Так, если у вас новый автомобиль (2024+), то, скорее всего, производитель уже рекомендует ему смазки API SQ.

Подойдут они и для машин 2020-2023 годов выпуска. Стандарт SP для них остается допустимым, но переход на новый SQ даст дополнительную защиту. И особенно полезен он будет владельцам гибридов и турбомоторов, поскольку изначально рассчитан на их специфические нагрузки.

Как видим, API SQ это не просто маркетинг, а своего рода ответ на реальные проблемы современных двигателей: повышенный износ, экстремальные нагрузки, экология. Пока масла с новой маркировкой только-только выходят на рынок, но в ближайшие 2-3 года они станут массовым продуктом.

Фото производителя.
Фото производителя.

Кстати, масла стандарта SQ можно официально приобрести и в России, например, у дистрибьюторов масел бренда Lopal, который одним из первых сертифицировал свою продукцию. В рамках подготовки к переходу на API SQ специалисты Lopal провели масштабные исследование и адаптировали рецептуры масел под требования нового стандарта.

Так, скажем, лубриканты Lopal API SQ успешно прошли тест Aged Oil LSPI, имитирующий работу двигателя в течение 72 часов. Это испытание показывает динамику старения смазки и выработку присадок.

Еще одно важное изменение связано с низкотемпературными характеристиками. Согласно API SQ, требования к прокачиваемости масла стали жестче на 33%, что особенно актуально для холодного климата.

В ходе тестов были так же зафиксированы улучшения по защите поршней от отложений (на 9,5%) и снижению износа цепи ГРМ (почти на 6%).

Перед началом производства масел Lopal со спецификацией API SQ они были успешно испытаны в реальных условиях эксплуатации. В частности, в течение межсервисного интервала в 15 000 км проверялась работа смазки в условиях дорожных заторов, скоростного движения и частых разгонов. Дополнительно оценивались параметры работы мотора при холодном пуске и высоких нагрузках.

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