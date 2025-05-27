Эксперт объяснил, что приводит к преждевременному старению моторного масла

Эксплуатационные характеристики моторного масла со временем потихоньку ухудшаются, и это вполне естественный процесс. Однако срок «жизни» лубриканта можно немного продлить — если знать, какие факторы сильнее всего влияют на смазочный материал.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев отметил, что наибольший вред моторному маслу наносят высокие температуры. В таких условиях происходит быстрое окисление, разрушаются модификаторы вязкости, ухудшаются защитные свойства лубриканта. И особенно уязвима смазка в турбированных двигателях, где термическое воздействие на жидкость значительно выше.

Загрязнение продуктами горения топливной смеси также сокращает срок службы моторного масла. Накопление углеродистых частиц, металлической взвеси и несгоревших углеводородов приводит к снижению рабочих характеристик. Кратковременные поездки без полноценного прогрева способствуют образованию конденсата и накоплению агрессивных соединений, ускоряющих разрушение полезных добавок.

Использование некачественного топлива чревато образованием смолистых отложений в масле и повышением концентрации сернистых соединений, вызывающих коррозию. Экстремальная манера вождения с постоянными резкими разгонами вызывает перегрев смазочной жидкости. А активное использования режима «старт-стоп» с перепадами температур, «лишним» холостым ходом и высокими нагрузками ускоряет деградацию масляной основы.

Немаловажное значение имеет правильный подбор смазочного состава: бюджетные минеральные аналоги уступают синтетическим по устойчивости к температурным воздействиям, поэтому экономить на лубриканте не стоит. А еще очень важно придерживаться регламентных сроков замены, указанных производителем, подытожил эксперт.