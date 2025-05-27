Эксперт объяснил, как избежать покупки поддельного моторного масла

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на директора производства ГК Forsage Алексея Павловича. По его словам, «левое» моторное масло сейчас в основном продают через маркетплейсы, на СТО или в мелкой рознице. Причем первые особенно уязвимы, в среднем ценовом сегменте на таких площадках пытаются реализовать перемаркированные или явно поддельные масла. Нередко мошенники переливают в канистру известного бренда более дешевое содержимое.
Основной совет эксперта заключается в том, чтобы автомобилисты покупали все необходимое в проверенной торговой точке. Нужно ориентироваться на рекомендации специалистов, а также профессиональные форумы и отзывы. Важно опасаться продавцов, которые торгуют импортом по более низкой цене, чем у отечественных материалов.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что приводит к преждевременному старению моторного масла.