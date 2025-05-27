Эксперт объяснил, как избежать покупки поддельного моторного масла

Использование фальсификатов моторных масел может обернуться для простого водителя внеплановым ремонтом «железного коня». Это влетит в копеечку, но затраты владельцев автопарков или логистических компаний, нарвавшихся на подделку, будут еще выше.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на директора производства ГК Forsage Алексея Павловича. По его словам, «левое» моторное масло сейчас в основном продают через маркетплейсы, на СТО или в мелкой рознице. Причем первые особенно уязвимы, в среднем ценовом сегменте на таких площадках пытаются реализовать перемаркированные или явно поддельные масла. Нередко мошенники переливают в канистру известного бренда более дешевое содержимое.

Основной совет эксперта заключается в том, чтобы автомобилисты покупали все необходимое в проверенной торговой точке. Нужно ориентироваться на рекомендации специалистов, а также профессиональные форумы и отзывы. Важно опасаться продавцов, которые торгуют импортом по более низкой цене, чем у отечественных материалов.

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