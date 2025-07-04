Турецкое масло против «оригинала»: что показал тест смазки на Nissan Qashqai

Выбрать моторное масло сегодня — задача не из простых. Рекомендации дилеров устарели, а полки автосервисов завалены новыми, малоизученными брендами. Особенно остро этот вопрос стоит и для владельцев Nissan Qashqai, одного из самых массовых японских кроссоверов в сегменте подержанных иномарок в России. Раньше их обслуживали «именными» лубрикантами, но теперь приходится искать альтернативы.

В таких условиях единственный надежный ориентир для водителя — не красивые этикетки, а реальные ходовые испытания. Именно в таком формате мы в течении нескольких месяцев проверяли турецкое синтетическое масло Primus MV 5W-40 от Lubex, которое тестировалось на 2-литровом двигателе Qashqai с исходным пробегом под 37 000 км. В итоге накатали более 10 000 км по московским пробкам, летней жаре и зимним загородным трассам — и вот что выяснилось.

Начнем с того, что кроссовер Nissan Qashqai — это своего рода городская рабочая лошадка. Сам по себе паркетник относительно надежный, массовый, но требовательный как к качеству топлива, так и используемым смазочным материалам.

Сегодня по нашим дорогам колесят сотни тысяч таких машин, и многие их владельцы часто сталкиваются с одной и той же проблемой. Речь о том, что оригинальные масла давно стали дефицитом, а отсутствие сведений о продукции новых брендов вполне закономерно вызывают у автомобилистов закономерные вопросы о эксплуатационных свойствах их товара.

Фото производителя

Взять, к примеру, моторные масла упомянутой выше турецкой марки Lubex. Заметим, что эта фирма уже не новичок на нашем рынке, но в России продукция бренда пока не успела «обрасти» водительскими мифами.

Поэтому мы решили проверить, как «синтетика» от Lubex с ходовой спецификацией 5W-40 поведет себя в реальных условиях.

То есть оценить ее свойства не на заводском стенде, а в ежедневной эксплуатации. Интерес к этому продукту объясняется еще и тем фактом, что заявленные физико-химические свойства Primus MV5W-40 предварительно сравнивались с аналогичными показателями оригинального масла Nissan Oil5W40. И выяснилось, что лубрикант по отдельным параметрам не только не уступает «оригиналу», но даже превосходит его.

Теперь непосредственно о ходовых испытаниях. Территориально они «захватили» Москву и Подмосковье, общий пробег превысил, повторим, чуть более 10 000 км. Тестирование проходило в довольно жестком режиме — это и продолжительные дорожные пробки, и короткие поездки по городу, и редкие выезды на скоростную трассу.

Погодные условия при этом оказались более чем разнообразными. Мотор с залитым в него маслом «гоняли» и в летнюю жару (до +30°С в тени), и в дождь, и в крепкие морозы зимой.

Фото портала АвтоВзгляд

После контрольного пробега масло отправили в лабораторию, где сравнили его параметры с исходными данными. По итогам оценки показателей выяснилось, что турецкая «синтетика» по сочетанию цена-качество однозначно переиграла «оригинал».

Так, например, вязкость осталась достаточно стабильной, несмотря на длительное стояние в заторах. Да, абсолютные значения вязкостных параметров за время тестирования несколько снизились, однако они остались на приемлемом уровне, что говорит о хорошей термостойкости продукта.

То же самое можно сказать и в отношении моющих, защитных и антиокислительных свойств турецкого лубриканта. В частности, по содержанию цинка, фосфора и кальция, а также величине щелочного числа, отвечающих за указанные качества, изменения оказались явно не критичными.

А это значит, что реальный ресурс моторного масла Primus MV 5W-40 превышает рекомендуемый для «Кашкая» интервал пробега в 10 000 км. По оценкам экспертов, эксплуатационный резерв данной «синтетики» может составлять от одной до двух тысяч дополнительных километров пробега. Что ж, в целом очень даже неплохо...