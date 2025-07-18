Каков реальный ресурс моторного масла из Китая: проверка на дорогах

Любопытный факт недавно обнаружили тест-редакторы «АвтоВзгляда»: несмотря на нынешнее многообразие автомобильных смазочных материалов и связанных с ними иностранных масляных брендов, представленных на рынке, найти в Рунете информацию о реальных ходовых испытаниях того или иного лубриканта из Поднебесной не так-то просто. А потому для многих российских автомобилистов могут оказаться довольно интересными итоги экспертных исследований одного синтетического масла, поставляемого к нам из КНР.

Если конкретнее, то речь идет о комплексных лабораторных исследованиях, которым подверглось масло Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series SP 0W-20. Это тестирование проводились специалистами аккредитованного Уральского регионального центра технической экспертизы и диагностики по официальному запросу одного из владельцев Geely Monjaro, проживающего в Свердловской области.

Хозяин этого популярного у нас кроссовера решил на практике проверить реальный ресурс используемой смазки, для чего отправил на экспертизу две пробы отмеченного синтетического лубриканта. Первая представляла собой свежее масло до его заливки в мотор, вторая — уже отработку, слитую после 10 000 км пробега. Результаты сравнительного тестирования были опубликованы в одном известном «драйверском» интернет-сообществе.

Интерес автолюбителя к автомобильным маслам именно этой китайской марки был вполне обоснован. Напомним, что смазочные материалы и технические жидкости Lopal изначально поставляются для первичной заливки на конвейеры концерна Geely, и более того: они официально рекомендованы и для сервисного применения в техцентрах дилеров Geely по всему миру.

Фото производителя

Что касается продолжительности тестирования с интервалом в 10 000 км, то он привязан к рекомендованному межсервисному пробегу Geely Monjaro, на двигателе которого тестировался китайский лубрикант. Этот километраж владелец «Монжаро» откатал всего за четыре с половиной месяца — с середины февраля до конца июня, успев при этом «прихватить» и суровые уральские морозы, и весенние перепады температур, и жару первого летнего месяца.

Причем условия эксплуатации кроссовера, имеющего пробег к началу испытаний чуть больше десяти тысяч километров, оказались весьма жесткими даже для столь «молодого» автомобиля. Достаточно сказать, что зимой и вплоть до середины весны в машине активно (до трех раз в сутки) задействовался автоматический запуск остывшего на морозе двигателя с последующим прогревом около 10-15 мин.

При этом, как отметил в публикации сам автолюбитель, своего железного коня он гонял, что называется, в хвост и в гриву. Например, на трассе часто шел на обгон, цитируем, «с кикдауном и раскручиванием двигателя до максимальных оборотов». Такие, скажем прямо, довольно суровые условия движения выбирались для того, чтобы эксплуатационные возможности моторной смазки были раскрыты в полной мере.

Таблица портала «АвтоВзгляд»

Так что же показали результаты практических испытаний китайской «синтетики»? Чтобы их сопоставление было более удобным, мы поместили ряд наиболее значимых параметров в сравнительную таблицу. По оценкам специалистов исследовательского центра, параметры свежего моторного масла Lopal 1 Advanced Fully Synthetic Series SP 0W-20 полностью соответствуют заявленным показателям. Что касается анализов «отработки», слитой после 10 000 км пробега, то здесь эксперты зафиксировали состояние смазки и самого силового агрегата как «норма». Иначе говоря, на момент слива масло было полностью работоспособным.

Из отмеченных в таблице показателей сразу обращают на себя внимание данные по содержанию железа, алюминия и меди. Их значения во второй пробе оказались в несколько раз ниже нормативных, что свидетельствует об отменных противоизносных свойствах китайского продукта. Примерно то же самое можно сказать и относительно защитных и антиокислительных свойств проверенной «синтетики». Так, если ориентироваться на содержание цинка и фосфора, а также величину щелочного числа, отвечающих за указанные качества, их изменения оказались совсем не критичными.

Температурно-вязкостные показатели обработанного продукта также на высоте. Да, значения его кинематической вязкости несколько просели в сравнении со «свежим» образцом, но это, по мнению специалистов, вполне нормальные изменения для такого пробега. Исходя из полученных результатов, в общем и целом можно констатировать, что данное китайское масло имеет неплохой запас «прочности», а его ресурс по пробегу однозначно превышает рекомендуемый интервал в 10 000 км.