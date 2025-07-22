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Доверяй, но проверяй: тестируем моторные масла 0W-20

Как проверяют смазочные материалы на соответствие заявленным характеристикам?

Маловязкие моторные масла стали более-менее массово появляться на рынке после 2005 года. В это время азиатские автопроизводители, в первую очередь японские, стали выпускать двигатели с уменьшенными рабочими зазорами. Для таких моторов обычные «пятерки» уже не подходили, поэтому были разработаны сверхтекучие масла стандарта 0w-20. Сегодня ими никого не удивишь, и многие производители смазочных материалов их выпускают. Чтобы моторное масло могло надежно защищать двигатель в самых разных условиях, оно должно полностью соответствовать необходимым для этого международным стандартам. Представляем вашему вниманию сравнительный тест автомасел разных марок на их соответствие заявленным свойствам.

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Автор
Ярослав Алёнин

Изображение Доверяй, но проверяй: тестируем моторные масла 0W-20

Компания у нас собралась внушительная и довольно разношерстная: арабский Lubrex, китайский Lopal, корейский ZIC, европейские Mannol и Shell (санкционочка!), а Россию представляют сразу два бренда — Mirax и Lemarc. Справедливости ради отметим, что оба обладают зарубежными корнями: первый был создан как совместное предприятие с Южной Кореей, а торговая марка Lemarc является наследником российского отделения такого гиганта отрасли, как Total. Сохранилась и производственная площадка, ведь после французов остался завод в Калужской области, что делает их с Mirax соседями — этот продукт выпущен в городе Обнинске. Представители Lemarc уверяли, что уровень качества масел относительно Total не изменится — тем интереснее будет разобраться.

В общем, выбор участников обосновывается наличием у них зарубежных корней, что подразумевает использование современных технологий производства, проверенных рецептур и, что несомненно важно, наличие в составе пакетов присадок от крупнейших мировых производителей. Последнее, кстати, является, в том числе, основанием для выдачи допусков от автопроизводителей на использование масел в двигателях произведенной ими техники.

Эту разномастную компанию также объединяет и единая отраслевая спецификация АСЕА С5 (у кого-то даже С6!). Если посмотреть на ОЕМ-допуски, указанные на канистрах, то продукты можно разделить на три подгруппы:

— Масла с одобрением VW 508 00/509 00 (самый свежий допуск Volkswagen), адресованные последним поколениям немецких моторов Евро-6. У нас они представлены продуктами ZIC, Lubrex и Mirax. Это особые смазочные материалы, заслужившие собственное название Blue Oil: они действительно должны обладать специальным окрасом, который, на наш взгляд, куда ближе к зеленому, нежели к синему. Спецкраситель — не единственное отличие, такие продукты долгое время производились на эксклюзивном пакете присадок Infineum P6088, и в их рецептуру была добавлена специальная метка — цирконий.

На свойства масла он не влияет, зато легко позволяет отличить оригинальный продукт. Для наших сегодняшних задач очень удобно! Оговоримся, что относительно недавно появилась и вторая оригинальная рецептура с применением компонента Chevron Oronite — это еще более современный продукт, но таких масел на российском рынке мы пока не встречали.

— Масла с одобрением Mercedes-Benz 229.71 и Volvo RBS0-2ae — тоже весьма современные смазочные материалы, которые у нас представлены продуктами Mannol, Lopal и Lemarc. Именно такие масла рекомендуются производителем в двигатели современных Geely и Volvo. Из любопытного: на канистре продукта Lemarc присутствует и спецификация Volkswagen 508 00/509 00 — возможно, это и есть продукт на пакете Chevron. Также интересно посмотреть на масло Lopal, которое активно рекомендуют при сервисном обслуживании в дилерской сети Geely.

— Одиночкой стоит продукт Shell Helix Ultra, который кроме отраслевых ACEA, API и SAE никаких ОЕМ-спецификаций не имеет, что удивительно. Впрочем, для владельцев китайских авто (кроме Geely) это даже плюс: именитый бренд без «лишних» спецификаций и требований автопроизводителей, строго АСЕА С5. В качестве бонуса для потребителя — обязательная для Shell Helix Ultra технология PurePlus, подразумевающая базовые масла из газа, известные под обозначением Qatar GTL (Gas to liquid). Продукт мы покупали у проверенного и авторитетного продавца, так что Shell в нашем тесте призван выполнять роль референса. Заодно поймем, что потеряли россияне с уходом западных брендов и стоит ли переплачивать за санкционные продукты.

Перейдем непосредственно к тестированию: выбранные смазочные материалы категории 0W-20 ACEA C5 мы в первую очередь будем сравнивать в контексте соответствия их свойств заявленному на этикетках канистр и по результатам лабораторного тестирования, то есть непосредственно по измеренным параметрам.

Для испытания масел мы обратились в Уральский региональный центр «Технической экспертизы и диагностики» (УРЦ «ТЭиД», г. Екатеринбург). Эта лаборатория зарекомендовала себя как квалифицированный и надежный центр, что подтверждается наличием аттестованных методик измерений и постоянным совершенствованием аналитических методов.

В ходе исследований были проведены тесты по ключевым показателям, характеризующим основные свойства масел:

— базовый и полный элементный анализ (содержание элементов в ppm);

— вязкостные характеристики (при 40°C и 100°C, индекс вязкости, динамическая вязкость CCS);

— кислотно-щелочной баланс (щелочное число по ГОСТ 30050, кислотное число);

— термостабильность и испаряемость (температура вспышки, массовая испаряемость NOACK);

— содержание примесей (сульфатная зольность, наличие серы, воды и гликоля в %);

— окислительно-деградационные параметры (степень окисления и нитрования);

— низкотемпературные свойства (температура застывания по ГОСТ 20287);

— ИК-спектроскопия (Фурье-анализ с графическим представлением данных).

Розничные цены испытанных продуктов на маркетплейсе Озон (цена приобретения в мае 2025 года / цена на момент публикации):

1. LUBREX VELOCITY NANO C5 0W-20 API SN PLUS, 1л: 1149 руб. / от 1327 руб.

2. Lemarc QUALARD NEO 0W-20 API SP, ACEA C6, ILSAC GF-6A, 1л: 1309 руб. / от 907 руб.

3. LOPAL Advanced Fully Synthetic Series 0W-20 API SP, ACEA C5, 1 л: 1116 руб. / от 1 259,00 руб.

4. MIRAX MX9 0W-20 API SN Plus, ACEA C5, 1л: 691 руб. / от 699 руб.

5. SHELL HELIX ULTRA 0W-20 API SP, ACEA C5, 1л: 1162 руб. / от 1082 руб.

6. ZIC Top 0W-20 API SN Plus, ACEA C5, 1л: 1648 руб. / от 1327 руб.

7. MANNOL Legend Formula C5 0W-20 SP, RC, ACEA C5, 1л: 1107 руб. / от 1001 руб.

Начнем с новостей хороших: все представленные на тесте масла являются синтетическими и соответствуют классу SAE 0W-20! А вот дальше нас ждала череда сюрпризов, притом не всегда приятных... Впрочем, обо всем по порядку. Разберем каждый продукт в отдельности.

1. Lopal Advanced Fully Synthetic 0W-20 SP — по всей видимости, именно так называется данный продукт, это практически единственные слова не на китайском языке на лицевой этикетке. Также можно разобрать слова PAO (это хорошо!) и HyperZinc — очевидно, это фирменная технология Lopal.

Много цинка — необязательно хорошо, даже несмотря на то, что это элемент противоизносных присадок. Компонентов должно быть столько, сколько нужно по рецептуре! Обратимся к анализу. Никаких рекордных содержаний цинка здесь нет, и это хорошо: если судить по элементам пакета присадок, то узнается современный Infineum P6800 в «правильной» концентрации. О ней можно судить по низкому содержанию серы и золы сульфатной — по последнему параметру продукт укладывается в нормы АСЕА С5 (0,01% превышения спишем на погрешность измерений). Также это говорит о безопасности этого масла для современных двигателей с непосредственным впрыском, EGR-клапанами и другими экологическими системами, включая DPF- и GPF-фильтры. Впрочем, если говорить о соответствии заявленному на этикетке, то к Lopal Advanced все же есть вопросы. Масло не соответствует требованиям новейшего допуска MB 229.71 по расходу на угар — по методике NOACK должно быть не более 11%, а лабораторный анализ показал 11,7%. В процессе эксплуатации такая разница вряд ли будет критична и сильно заметна, к тому же в важные для нас нормы АСЕА С5 по этому параметру продукт укладывается с запасом, но все же. В остальном масло в порядке: в составе действительно есть PAO, у продукта отличные низкотемпературные свойства, высокое щелочное число и состав, соответствующий пакету присадок от авторитетного производителя. HTHS лаборатория не измеряла, но характеристики вязкости при 40 и 100 градусах косвенно намекают на соответствие требованиям Volvo по HTHS — такие масла довольно «густые» для 0W-20. Единственное, за немалые деньги (1116 рублей за литр), которые просят за Lopal, не хотелось бы видеть даже незначительных отклонений от нормы.

2. Mannol Legend Formula C5. Судя по штрихкоду и надписям, перед нами продукт немецкого производства. Также присутствует значок ESTER, обещающий сложные эфиры в составе продукта. По спецификациям Mannol очень похож на предыдущее масло, судя по элементам пакета присадок в анализе — этот продукт тоже сделан с применением Infineum P6800 и по остальным характеристикам тоже напоминает Lopal. Это нормально и даже хорошо для масел, произведенных на основе одинакового пакета присадок, ведь последний предполагает и одинаковую рецептуру. Из хорошего: здесь все в порядке с сульфатной золой, продукт в рамках класса АСЕА С5.

Из плохого: чуть похуже вязкостно-температурные характеристики и нейтрализующие свойства. Также тест не нашел заявленных в составе эстеров, к тому же превышен показатель расхода масла на угар, методом NOACK в лаборатории получили аж 13,9% — это существенно выше допустимого значения для допуска Mercedes-Benz и немного выше для класса АСЕА С5. Это слабый результат даже для энергосберегающих масел, такой смазочный материал будет расходоваться быстрее более качественных одноклассников.

3. Lemarc Qualard Neo 0W-20 — наследник известного бренда Total. Судя по спецификациям на канистре, перед нами самый современный участник теста: заявлено, что продукт соответствует новейшим требованиям ACEA C6 и ILSAC GF-6A. Список заявленных спецификаций, как отраслевых, так и ОЕМ, вызывает удивление: некоторые спецификации могут быть не совместимы между собой из-за различий в химическом составе и свойствах компонентов. Допуск VW 508 00/509 00 не подтвердился ни меткой циркония, ни цветом масла, ни составом. Опознать конкретный пакет присадок также не удалось: такого сочетания спецификаций и элементов присадок нет ни у одного продукта большой «четверки» производителей присадок (Infineum, Chevron Oronite, Afton Chemical и Lubrizol). Возможно, это собственная разработка завода или продукция менее известных химиков.

В теории ни в том, ни в другом нет ничего плохого, но нужно понимать, что всеми бесчисленными отраслевыми организациями и автопроизводителями такой продукт не испытывался. Заявления о соответствии здесь исключительно на совести завода-изготовителя. К тому же по результатам теста возникли вопросы к качеству: был существенно превышен показатель NOACK — Lemarc показал результат в 15% ровно! Это очень много, не говоря о проблеме соответствия состава заявленному на этикетке. На этом этапе мы заподозрили неисправность оборудования и решили попросить лабораторию перепроверить результаты, но результат подтвердился.

В остальном это вполне неплохой продукт: здесь явно качественные базовые масла третьей группы, есть немного PAO, неплохие моющие свойства, а пакет присадок хоть и неопознанный, но вполне современный — кроме провального теста на угар и несовместимости указанных на этикетке спецификаций критиковать Lemarc больше не за что.

4. ZIC TOP 0W-20. Продукт корейского нефтяного гиганта SK Lubricants заявляет о соответствии API SN Plus, ACEA C5 и VW 508 00/509 00 — точь-в-точь спецификации пакета присадок Infineum P6088. Анализ подтверждает данную рецептуру: присутствует цирконий, цвет фирменный сине-зеленый, состав элементов и уровень окисления также характерны для продуктов с последним «фольксвагеновским» допуском. Критиковать ZIС не за что, зато вполне можно похвалить за высокое щелочное число — щелочь нейтрализует кислоты и влияет на общие моющие свойства масла, а также низкий расход на угар по методу NOACK — всего 9,1%, то есть оборудование все-таки исправно. Такой продукт будет хорошим выбором как для двигателей VAG с соответствующим допуском в инструкции, так и для растущего числа автомобилей, которые ездят на маслах 0W-20 C5.

5. Lubrex Velocity Nano C5 0W-20 — оцените, насколько красивое название у этого продукта из ОАЭ. Этикетка аналогично ZIC не обещает лишнего: API SN Plus, ACEA C5 и VW 508/509 с его производными. На этом сходства заканчиваются: пакет присадок для указанного допуска в результате теста не подтвердился — это не Infineum P6088, но и не Chevron Oronite 54508, а о других вариантах нам неизвестно. В остальном пакет весьма современный и даже похож на фирменный, но прямого отношения к заявленным ОЕМ-спецификациям он не имеет. Да и по вязкостно-температурным характеристикам он не похож на оригинал VAG, сделан Lubrex, скорее, ближе к нижней границе класса SAE. В остальном продукт средний: немного превышены нормы АСЕА по зольности, а также довольно скромный результат по NOACK даже по меркам класса. PAO на этикетке не обещали и, по всей видимости, его здесь и нет.

6. Mirax MX9 0W-20 C5 — продукт от блендинговой компании UPEC, ранее производившей у нас по контракту продукцию чуть ли не половины крупнейших мировых брендов. Этикетка говорит о соответствии требованиям VW 508 00/509 00, и эта заявка вполне обоснована: фирменный пакет присадок подтвердился и меткой, и цветом, и элементным анализом. Произведенный в России продукт как брат-близнец похож на ZIC TOP, отличия минимальные, и в ряде случаев они в пользу Mirax. Здесь ниже температура застывания и лучше моюще-нейтрализующие свойства. Впрочем, продукты очень близки — сложно говорить о том, какой из них лучше проявит себя в реальной эксплуатации. Mirax при этом ровно в два раза дешевле, что перекрывает минимальную разницу в характеристиках.

7. Shell Helix Ultra 0W-20 SP. Этот сделанный в солнечной Испании продукт должен был показать нам «как на самом деле надо делать европейские масла» и, наверное, показал бы... Только вот, судя по всему, у нас на тесте оказался не Shell.

Протестированное масло вполне себе похоже на 0W-20 ACEA C5, более того — оно похоже на Lubrex Velocity Nano из нашего сравнения, только NOACK тут лучше. А вот заявленной на этикетке GTL-базы в составе точно нет, зато, похоже, что есть немного отсутствующего на наклейке PAO. Пакет присадок вполне современный по составу, но это не Infineum — а именно его мы здесь ожидаем увидеть. Infineum — совместное предприятие Shell и Exxon Mobil! Есть ощущение, что какое-то другое (пусть и, на первый взгляд, вполне неплохое) масло перелили в канистру с Shell Helix Ultra. Мы не знаем, что это, но точно не то, о чем написано на канистре. Хотя по результатам теста масло вполне могло бы занять в нашем тесте 3-е место. Судите сами: по всем параметрам продукт оказался в рамках требований заявленных классов.

Итак, подведем итоги с учетом соответствия заявленным параметрам и результатам проведенных лабораторных тестов.

Можем рекомендовать: Mirax MX9 0W-20 C5 и ZIC TOP 0W-20. Сложно выделить победителя, с технической точки зрения продукты практически идентичны. На стороне Mirax — цена, на стороне ZIC — производитель с корнями в нефтедобыче и нефтепереработке. Выбор за вами, но можем рекомендовать оба продукта.

Рекомендуем, но с оговорками: Lopal Advanced Fully Synthetic 0W-20 SP. Небольшую оплошность в показателе NOACK можно простить и списать на погрешность партии и измерительной аппаратуры, в остальном это вполне честный продукт, и он соответствует всем немногочисленным латинским буквам на канистре.

Отдельно прокомментируем продукты Mannol Legend Formula C5, Lubrex Velocity Nano C5 0W-20, Lemarc Qualard Neo 0W-20 и псевдо-Shell Helix Ultra 0W-20 SP. Из перечисленных наиболее близок к заявленной рецептуре по результатам лабораторных исследований выбранного образца продукт от Mannol, но немецкий продукт подвел NOACK и заявка на эстеры. К продуктам от Lubrex и Lemarc есть вопросы соответствия состава заявленным допускам, а Shell не станем оценивать по причине содержимого непонятного происхождения — продукт, возможно, и интересный, но это, скорее всего, не Shell. Известный производитель не может себе позволить такие несоответствия состава.

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