Автоэксперт Сокуев объяснил, как на самом деле работают масла для старых моторов

В России значительную часть автопарка составляют машины с пробегом свыше 150 тысяч км, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Владельцы подобных авто часто задумываются о необходимости специальной смазочной жидкости для поддержания работоспособности двигателя. Специальные составы для «уставших» моторов действительно способны продлить их ресурс, но только если характеристики масла соответствуют фактическому состоянию агрегата.

Нужно ли заливать в «уставший» двигатель специальный продукт

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил, что важнейшим свойством таких масел является возможность восстановления упругости стареющих резиновых уплотнителей благодаря особым добавкам. Хорошие составы содержат кондиционирующие компоненты, которые возвращают эластичность затвердевшим или потрескавшимся сальникам, уменьшая утечки смазки.

Кроме того, ключевое значение имеют вязкостные параметры — часто такие масла имеют слегка повышенную густоту при рабочих температурах, что помогает создать более стабильную защитную пленку в увеличенных зазорах изношенных деталей.

По мере износа двигателя зазоры между деталями увеличиваются, что повышает нагрузку на смазочный материал. Поэтому критически важно, чтобы жидкость формировала прочный защитный слой. Составы для моторов с большим пробегом обычно обогащены усиленными противоизносными присадками, включая цинковые и молибденовые соединения.

Накопленные за годы эксплуатации отложения могут забивать масляные каналы и нарушать работу различных систем двигателя. Качественные составы содержат усиленные моющие компоненты, которые удерживают продукты износа, предотвращая образование новых отложений. Это не промывка, а постепенное поддержание чистоты мотора в процессе эксплуатации.

При этом эксперт предупредил, что не стоит верить громким заявлениям о «восстановлении компрессии» или «герметизации двигателя». Если силовой агрегат не имеет серьезных проблем, достаточно использовать качественное стандартное масло с подобранной вязкостью. При значительных утечках или повышенном расходе смазки сначала необходима диагностика — масло здесь не решит проблему. И главное правило — избегать агрессивных промывок, отдавая предпочтение регулярной замене лубриканта с усиленными моющими свойствами.