Россиянам объяснили, можно ли покупать моторное масло на разлив из бочек

Без специальной системы отслеживания — такой, как государственная маркировка или историческая сертификация по стандарту API — установить истинное происхождение моторного масла из бочки практически нереально. Однако если соблюдать ряд правил, то обезопасить себя от покупки низкокачественной смазки можно.

В беседе с «Российской газетой» руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что нечестные автосервисы часто разбавляют составы или хранят тары ненадлежащим образом — под открытым солнцем или на сильном морозе. Это провоцирует расслоение продукта, разрушение химических присадок и накопление конденсата, ведущее к выпадению опасного осадка.

Но основная угроза, по его словам, заключается в более серьезных вещах. Так, несоответствие заявленных параметров вязкости, в особенности высокотемпературного показателя HTHS, способно вызвать масляное голодание в турбомоторах. А завышенная концентрация цинка или молибдена часто становится причиной поломки каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров.

Поэтому эксперт рекомендует перед покупкой моторного масла на разлив запрашивать коды маркировки «Честный знак», если таковые имеются (они станут обязательными только с 1 сентября). Кроме того, необходимо провести визуальный контроль: в жидкости не должно быть признаков эмульсии, странных запахов или металлической взвеси. Следует отдавать предпочтение станциям с прозрачной логистикой, которые закупают сырье напрямую у производителей, предоставляют декларации и используют специальное оборудование для перекачки.

Разливное масло не является заведомо плохим выбором, но доверять можно лишь тем, кто ведет полностью прозрачную деятельность. Система маркировки в скором времени станет таким же признаком надежности, как и исторический стандарт API, но пока вся ответственность лежит исключительно на автовладельце, подытожил Сокуев.